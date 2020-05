Behelfsklinik in Braunschweig ausgebremst: Es geht ums Geld!

Noch ist offen, wie es mit dem geplanten Behelfskrankenhaus im Hotel „Vienna House Easy“ weitergeht. Die Stadt hatte die Umrüstung zunächst gestoppt, weil es bislang vom Sozialministerium kein grünes Licht für das Vorhaben gibt. Das Ministerium argumentiert, es wären landesweit genügend Betten frei – auch dann, wenn die Infektionszahlen wieder steigen sollten. Die Stadt hingegen hält mehr Kapazitäten für den Ernstfall vor Ort für sinnvoll.

Von einem Dilemma spricht die Braunschweiger Landtagsabgeordnete Annette Schütze (SPD), die zugleich auch Mitglied des Rates der Stadt und stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende des Städtischen Klinikums ist. „Die Stadt und das Klinikum haben im März sehr schnell und sehr gut reagiert und entschieden, das Behelfskrankenhaus einzurichten“, sagt sie. „Das war zu einer Zeit, wo man erwarten musste, dass die Braunschweiger Krankenhäuser schnell überlastet sein werden. Es war zu befürchten, dass im schlimmsten Fall Patienten abgewiesen werden müssen – wie in Italien.“

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung*

Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Opt-In-Text *Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de

Das Land habe damals relativ lange gebraucht, um einen Plan für die Ausweitung der Bettenkapazitäten zu entwickeln – der sei erst Anfang April gekommen, so Schütze. „Da hatte Braunschweig schon Fakten geschaffen und einen Mietvertrag für das Hotel abgeschlossen.“ Das Hotel liegt in unmittelbarer Nähe zum Klinikum. Es ist vorgesehen, dass Patienten mit leichten Erkrankungen samt Pflegepersonal aus dem Klinikum in die Behelfsklinik im Hotel umziehen. Dadurch würden im Klinikum Betten frei, die dann Corona-Patienten zur Verfügung stünden.

Noch Ende März hatte Niedersachsens Bauminister Olaf Lies angekündigt, baurechtliche und bürokratische Hemmnisse aus dem Weg zu räumen, wenn Kommunen den Bau von Behelfskrankenhäusern im Zuge der Corona-Krise ins Auge fassen sollten.

Corona in Braunschweig- Alle Fakten auf einen Blick

Kurz danach kam dann die Ansage aus dem Sozialministerium, dass Reha-Kliniken bei Bedarf Patienten aus den regulären Krankenhäusern übernehmen sollen, die nicht mit dem Corona-Virus infiziert sind. Somit würden in den Krankenhäuser Betten für Corona-Patienten frei. Schütze sagt dazu: „Die Reha-Kliniken einzubeziehen, ist aus Landessicht grundsätzlich eine gute Idee. In etlichen Regionen funktioniert das bestimmt auch, aber hier im Braunschweiger Land haben wir keine Reha-Kliniken. Die Patienten müssten also sehr weit gefahren werden.“

Trotzdem betont das Ministerium, dass es jetzt in den Krankenhäusern und in landesweit 38 Reha-Kliniken genügend Kapazitäten gebe. Es könne kein absehbarer Bedarf für Behelfskrankenhäuser in den nächsten Wochen festgestellt werden. Die Planungen seien daher auszusetzen. Dies gelte auch vor dem Hintergrund der Schonung der finanziellen Ressourcen. Denn bei all dem geht es natürlich auch ums Geld.

Das Behelfskrankenhaus kann erst dann an den Start gehen, wenn das Sozialministerium es in den Krankenhausplan aufnimmt – das ist die Voraussetzung dafür, dass das Klinikum die Leistungen gegenüber den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen kann. Doch dann müsste das Land auch die Kosten für die Einrichtung und das Vorhalten des Behelfskrankenhauses übernehmen.

Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick

Für die Umrüstung rechnet die Stadt mit 1,5 bis 2 Millionen Euro. Davon seien bereits rund 300.000 Euro verausgabt, heißt es. Zudem ist der Mietvertrag laut der Stadt zunächst für drei Monate bis Ende Juni geschlossen worden – mit der Option auf Verlängerung. Die Mietkosten liegen bislang bei gut 400.000 Euro. Schütze zufolge fordert die Stadt zurecht eine Mitfinanzierung durch das Land, da diese Kosten aufgrund einer Notsituation entstehen – zumal die Krise für die Kommunen ohnehin eine extreme Belastung ist.

Zugleich äußert Schütze aber auch Verständnis dafür, dass Sozialministerin Carola Reimann (SPD) zögert, weil diese den Blick aufs ganze Land haben müsse – und aufs Geld.

Allerdings betont sie, dass Reimann jetzt eine Entscheidung treffen müsse. Denn die Stadt stehe bald vor der Frage, ob sie den Mietvertrag für das Hotel verlängern soll oder nicht. Dies wäre definitiv nur dann möglich, wenn das Sozialministerium dies befürworten und das Vorhaben in den Krankenhausplan aufnehmen würde.

Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen

Das Dilemma: Niemand weiß, wie sich die Corona-Pandemie weiter entwickelt. Können die Infektionen auf niedrigem Stand gehalten werden – auch auf Dauer? Dann könnte man auf das Behelfskrankenhaus verzichten und Geld einsparen. Oder kommt es wieder zu einem Anstieg und damit auch zu deutlich mehr Patienten? Dann könnte es ohne das Behelfskrankenhaus riskant werden. Entscheiden muss nun die Ministerin.