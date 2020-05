Gottesdienste im Landkreis Gifhorn ab sofort wieder erlaubt

Im Landkreis Gifhorn sind ab sofort Gottesdienste wieder erlaubt. Das geht aus einer am Freitagnachmittag veröffentlichten Presseerklärung der Kreisverwaltung hervor. Darin heißt es, dass bereits an diesem Wochenende Gotteshäuser im Landkreis wieder öffnen und die Gemeinden ihre Gottesdienste halten dürfen.

Dazu hat der Landkreis eine Allgemeinverfügung erlassen, die unter anderem auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes Bezug nimmt. Landrat Andreas Ebel weist darauf hin, dass allerdings die Auflagen wie ein Mindestabstand von eineinhalb Metern und das Tragen eines Mund-Nasenschutzes eingehalten werden müssen.

Landrat: „Wir haben unseren Gestaltungsspielraum ausgenutzt“

Einen Widerspruch zu den Aussagen der niedersächsischen Staatskanzlei, nach der Gottesdienste ab Mittwoch, 6. Mai, wieder möglich sind, sieht Ebel nicht. „Wir haben unseren Gestaltungsspielraum genutzt und davon Gebrauch gemacht“, sagte er. „Wir wollten dem Wunsch aller Glaubensgemeinschaften Rechnung tragen.“ Dies sei am Freitagvormittag auch im Krisenstab so besprochen worden.

Die Reaktionen der Kirchen fielen verhalten aus. Sylvia Pfannschmidt, Superintendentin des evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Gifhorn sprach von einem Schnellschuss, der nichts bringe und mit den Empfehlungen der Landeskirche kollidiere. „Das ist ein bisschen unglücklich gelaufen.“ Pfannschmidt verwies auf das Hygienekonzept der Landeskirche. „Daran müssen wir uns strikt halten.“ Es werde definitiv keinen Gottesdienst am Sonntag, 3. Mai, im Kirchenkreis Gifhorn geben und auch am folgenden Wochenende sei ein Gottesdienst sicher nicht in allen Gemeinden möglich.

Kirche: „Das bringt uns alle in Erklärungsnot“

Wenig Verständnis zeigte auch Martin Wrasmann, Pastoralreferent der katholischen St. Altfrid-Gemeinde in Gifhorn. Die Hygienekonzepte seien nicht über Nacht umsetzbar. Die Allgemeinverfügung des Landkreises „bringt uns alle in Erklärungsnot.“ Die Verfügung des Landkreises habe zu Irritationen geführt, die vermeidbar gewesen wären.

