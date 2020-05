Das „Bündnis gegen Rechts“ hielt sich bei seiner Versammlung auf dem Altstadtmarkt am Freitag nach eigenen Angaben an die behördlichen Auflagen.

Braunschweig. Die Partei „Die Rechte“ durfte am 1. Mai nicht auf dem Altstadtmarkt demonstrieren. Das Verbot der Stadt beschäftigte die Verfassungsrichter.

Das Bundesverfassungsgericht hat am 1. Mai einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung gegen die Stadt Braunschweig abgelehnt. Diese hatte in Abstimmung mit der Polizei eine Versammlung der Partei „Die Rechte“ am Freitag auf dem Altstadtmarkt verboten.

Dies hatte die Stadt in der Nacht zum Freitag mitgeteilt. Das Verbot stütze sich auf das Infektionsschutzgesetz und die Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Corona-Virus. Weil die Demo in sozialen Medien beworben wurde, sei mit mehr als den zuvor genehmigten 50 Teilnehmern zu rechnen gewesen. Eine Auflösung wäre so nicht mehr mit dem Infektionsschutz vereinbar gewesen, zumal zeitgleich auf dem Altstadtmarkt eine Versammlung des „Bündnisses gegen Rechts“ und der Ratsfraktion „Die Linke“ stattfände. Körperliche Auseinandersetzungen und ein daraus resultierendes Einschreiten der Polizei seien zu erwarten gewesen. Dagegen wandte sich der Anmelder der Versammlung der Partei „Die Rechte“ vor dem Bundesverfassungsgericht. Die 1. Kammer des 1. Senats entschied jedoch kurzfristig, ein Antrag auf Erlass einer Einstweiligen Anordnung habe keinen Erfolg. Diese Entscheidung sei unanfechtbar. Als „vollen Erfolg“ wertete das Braunschweiger „Bündnis gegen Rechts“ seinen Protest gegen die angekündigte Versammlung der Partei „Die Rechte“. Bei der eigenen Versammlung habe man sich am Freitag an die behördlichen Auflagen gehalten. Es seien zwar nicht nur die versammlungsrechtlich zugelassenen 50 Teilnehmer vor Ort gewesen, sondern noch einmal weit über 50 Sympathisanten. Diese hätten jedoch aufgrund der Beschränkungen nicht an der Kundgebung teilnehmen dürfen.