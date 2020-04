Grundschule Schöningen ist für Montag startklar

Die Grundschule Schöningen hat alle Vorbereitungen getroffen, um am Montag mit dem Präsenzunterricht der vierten Klassen zu starten. Wie der ablaufen wird, darüber informiert Schulleiter Harald Brötje unter anderem mit einem ausführlichen, witzigen und kindgerecht gestalteten Video auf der Homepage der Schule unter: www.gs-schoeningen.de

Der vierte Jahrgang wird demnach in zwei Gruppen aufgeteilt. Montag bis Mittwoch ist die Alpha-Gruppe dran, Donnerstag bis Freitag folgt die Beta-Gruppe. In der Folgewoche wird dann die Alpha-Gruppe am Montag bis Dienstag die Schule besuchen, die zweite Gruppe dann von Mittwoch bis Freitag. Schulbeginn ist um 8 Uhr, Schulschluss um 12.45 Uhr.

Für die Mädchen und Jungen, da ist sich Brötje sicher, werden die ersten Schultage unter Corona-Auflagen „ein ganz schönes Abenteuer“. Abstand halten sei für sie die erste und wichtigste Pflicht. Ob auf dem Schulweg, an der Ampel oder in der Schule: „1,50 Meter Abstand zueinander müssen immer eingehalten werden“, betont Brötje. In den Gängen der Schule und – „wenn es geht“ – in den Pausen sollen die Mädchen und Jungen Masken tragen. Auch die Tischanordnung in den Klassenräumen trägt dem Abstandsgebot Rechnung.

Das Händewaschen wird ebenfalls zur Grundregel – bei jedem Betreten eines Klassenraums. Im Nebengebäude, dessen Klassenräume nicht mit Waschbecken ausgestattet sind, ist Handdesinfektion angesagt. Die Lehrer haben alles dafür notwendige dabei und werden die Kinder einweisen. Für jede Klassenstufe wird es eine eigene Pausenzeit geben. Der Schulhof wird in gekennzeichnete Zonen aufgeteilt, die von jeder Klasse im täglichen Wechsel genutzt werden können, damit auch alle Kinder mal die Chance haben, die Klettergeräte zu benutzen.

Wie Schulleiter Brötje bittet auch die Schöninger Stadtverwaltung, alle Eltern, ihre Kinder auf die geltenden Abstandsregeln hinzuweisen und sie entsprechend mit einem Mund- und Nasenschutz auszustatten. Dies gelte auch für die Schüler, die in Kleinbussen und mit Taxen befördert werden, betont sie ausdrücklich in einer Pressemitteilung. „Wenn die Grundschulen den Unterrichtsbetrieb ab dem 4. Mai für den vierten Jahrgang aufnehmen, wird die Beförderung mit den bekannten Schulbussen zum Schulbeginn und zum Schulschluss gewährleistet“, heißt es darin. „Sofern die Unterrichtszeiten verändert werden, wird die KVG mit den Schulen gesonderte oder zusätzliche Schulbusfahrten abstimmen.“

Laut Stadtverwaltung bieten die Schulbusse ausreichend Platz und wahren den Sicherheitsabstand der Kinder. „Alternativ sollte die Möglichkeit, in Betracht gezogen werden, den Schulweg zu Fuß zurücklegen zu lassen“, rät die Verwaltung. Wer seine Kinder selbst zur Schule bringt oder abholt, sollte im Interesse des Infektionsschutzes die Schulgebäude nicht betreten und vor der Schule ebenfalls unter Wahrung der Abstandsregeln möglichst mit einem Mund-Nase-Schutz warten. Geeignet sei jede textile Barriere, auch Schals und Tücher aus Baumwolle oder anderem geeigneten Material.

Bürgermeister Malte Schneider und Verwaltungsfachangestellte Sara Bauermeister aus dem Bürgerbüro sitzen in einem der beiden neu eingerichteten Kontaktbüros. Foto: Melanie Radecke / Stadt Schöningen

Für den Publikumsverkehr öffnen am Montag auch die Schöninger Rathäuser wieder zu den bekannten Sprechzeiten. Dafür wurden zwei Kontaktbüros geschaffen, in denen Besucher nach vorheriger Terminvergabe empfangen werden. Im Neuen Rathaus erfolgt der Zugang über den Eingang auf der Beguinenstraße, im Alten Rathaus über den bekannten Eingang. Beide Türen bleiben verschlossen und werden erst auf Türklingeln geöffnet.

Von Besuchern sind selbst mitgebrachte Mund-Nase-Bedeckungen zu tragen, ebenso gelten in den Rathäusern die bekannten Hygieneregelungen sowie das Einhalten des Mindestabstandes.

Zudem ist die Verwaltung dazu angehalten, den Zugang von Besuchern mithilfe eines Kontaktformulars zu dokumentieren, um mögliche Infektionsketten verfolgen zu können, heißt es in der Mitteilung. Die Verwaltung bittet um Verständnis, dass dazu Daten zur Person abgefragt werden müssen.