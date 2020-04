Behelfsklinik in Braunschweig: Land sieht dafür keinen Bedarf

Wäre alles nach Plan gelaufen, dann hätten in einigen Tagen einige dutzend Patienten und Pflegekräfte aus dem Städtischen Klinikum ein paar Meter weiter in das Behelfskrankenhaus im „Vienna House Easy“ umziehen können. Im Klinikum wären dann weitere Betten frei geworden, die man für Corona-Patienten hätte nutzen können – falls es zu einem starken Anstieg schwerer Erkrankungsfälle kommen sollte.

Doch im Moment läuft es nicht nach Plan. Bevor das Behelfskrankenhaus starten kann, brauchen Stadt und Klinikum grünes Licht vom Sozialministerium. Ende März hatte das Klinikum die Anträge eingereicht. Es geht darum, dass das Behelfskrankenhaus in den Krankenhausplan aufgenommen wird. Andernfalls können die Leistungen gegenüber den Krankenkassen nicht abgerechnet werden. Noch vor zwei Wochen hieß es aus dem Ministerium: „Das Land erarbeitet zurzeit Kriterien für die Zulassung von Behelfs-/Hilfskrankenhäusern. Im Anschluss daran wird über die vorliegenden Anträge entschieden werden.“

Die Stadt hatte zu diesem Zeitpunkt die Bauarbeiten im Hotel bereits gestoppt. Ohne Grundlage für Rechtssicherheit und Finanzierungsfragen könne man vorerst nicht weitermachen, hieß es. Und nun? Das Sozialministerium teilt jetzt auf Anfrage unserer Zeitung mit, dass man derzeit keinen Anlass für die Einrichtung von Behelfskrankenhäusern sehe. Die Situation in den Krankenhäusern habe sich positiv entwickelt, sagt Pressesprecher Oliver Grimm. „Es sind derzeit ausreichend Kapazitäten in den Plankrankenhäusern sowie den Ersatzkrankenhäusern vorhanden.“

Als Ersatzkrankenhäuser gelten 38 Rehabilitationskliniken in ganz Niedersachsen. Diese sind angewiesen, gegebenenfalls Patienten mit leichteren Erkrankungen aus Krankenhäusern zu übernehmen. Die Krankenhäuser hätten dann mehr Kapazitäten für Corona-Patienten. Es handele sich hierbei um rund 2700 Betten, so Grimm. „Zwar sind diese Betten teilweise belegt, in sehr weiten Teilen stehen sie aber auch noch als Reserve zur Verfügung.“

Aber was bedeutet das nun für die Umrüstung des Hotels? Die Stadt teilt dazu mit, dass sie noch keine konkrete Rückmeldung des Landes zu den gestellten Anträgen habe. Die weitere Ertüchtigung des Hotels könne erst fortgesetzt werden, wenn die Genehmigung vorliege. „Bis zur Nutzbarkeit der Behelfseinrichtung werden dann aber einige Wochen vergehen“, sagt Stadtsprecher Adrian Foitzik. „Dies muss bei der weiteren Bewertung der Entwicklung und der Planung der Kapazitäten auch seitens des Landes beachtet werden.“

Für die Umrüstung rechnet die Stadt mit 1,5 bis 2 Millionen Euro. Davon seien bislang rund 300.000 Euro verausgabt, so Foitzik. Es gehe darum, das Hotel für die Versorgung von mobilen Patienten mit psychiatrischen und leichteren somatischen Erkrankungen herzurichten. Dazu gehöre zum Beispiel das Nachrüsten von Elektroinstallationen für Alarmierungssysteme, das Anpassen von Bädern und Wasserleitungen sowie die Gebäudesicherung. Der Mietvertrag ist laut der Stadt zunächst für drei Monate bis Ende Juni geschlossen worden – mit der Option auf Verlängerung.

Das Behelfskrankenhaus ist im zur Stärkung der stationären Versorgung in der Corona-Pandemie nur ein Baustein von mehreren. Darin einbezogen sind das Klinikum, das Marienstift und das Herzogin-Elisabeth-Hospital. Alle haben ihre Kapazitäten erweitert. Bisher hat die Stadt laut Foitzik für alle Standorte mehr als zwei Millionen Euro aufgewendet. Größte Posten seien Beatmungsgeräte für rund 1,4 Millionen Euro sowie Mietkosten von gut 400.000 Euro für das Hotel. Zudem wurde am Klinikum noch ein Sauerstofftank aufgestellt, um im Ernstfall mehr Patienten beatmen zu können.

Aktuell werden in den Krankenhäusern 17 Patienten im Zusammenhang mit dem Corona-Virus behandelt. Damit sind die Kapazitäten bei weitem nicht ausgelastet. Dennoch sieht die Stadt durchaus die Notwendigkeit, mehr Kapazitäten für den Ernstfall vorzuhalten. „Die Gesamtlage ist weiterhin kritisch und schwer einzuschätzen“, so Foitzik. „Zusätzlicher Bedarf an Betten kann dringend werden.“