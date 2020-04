Corona-Gedicht eines Braunschweigers ist bundesweit ein Renner

Ihm ging’s wie so vielen in diesen Tagen. Er lag wach – und dann ein schlafloser Gedanke nach dem anderen. Immer mehr. Und dann schrieb Thorsten Stelzner alles auf. Ein Gedicht, eins über diese seltsame Corona-Zeit, das den Braunschweiger Lyriker und Kulturschaffenden mit seiner „Vita-Mine“ in der Karl-Marx-Straße jetzt über Nacht in Deutschland berühmt machte. Am Freitag tritt er nun mit Heinz-Rudolf Kunze und Konstantin Wecker und anderen in Berlin ab 11 Uhr beim Livestream zum 1. Mai auf (www.dgb.de/erstermai).

„Gute Nacht, Deutschland!“ hat ihn dahingebracht. Der DGB-Bundesvorstand wollte Stelzner haben. Sein Text trifft den Ton, die Stimmung – und atmet den Geist der Solidarität mit jenen, die derzeit viel leisten müssen, mehr als andere.

Mehr als 100.000 mal wurde das Gedicht binnen weniger Tage angeklickt, angeschaut, angehört. Viele Zeitungen kriegten das mit – und wollten nun einen wie ihn mal sprechen. Thorsten Stelzner, vor zwei Jahren einer unserer „Braunschweiger des Jahres“, kann das alles noch gar nicht richtig fassen. „Dass ein so persönlicher Text, der in seiner Entstehung überhaupt nicht für die Öffentlichkeit gedacht war ... mitten in der Nacht aus einer tiefen subjektiven Empfindung heraus geschrieben, dass der viele Menschen emotional so abgeholt hat …“, sagt er und schüttelt den Kopf.

Aber er hat auch nichts dagegen. Lyrik braucht ja auch Reichweite. Und so ein Lyriker muss auch über die Runden kommen. Und, was das Wichtigste ist: Er hat eine Botschaft, und die soll doch gehört werden. So wie jetzt. Das macht Thorsten Stelzner glücklich, wenngleich die Zeiten schwer sind und bleiben.

Der 57-Jährige hat schon viel hinter sich. Geboren in Wolfenbüttel, viele Jahre Großhandelskaufmann in Sachen Import von Frucht und Obst. Schön, wenn man seine Neigung, sein Hobby und seine Leidenschaft, das Dichten, zum Beruf machen kann – mit eigenen Texten und in der Kleinkunstbühne „Vita-Mine“ in Braunschweig und in der „Vita-Villa“ in Wolfenbüttel.

Längst geht das Interesse an Stelzners Corona-Gedicht bis nach Schweden, Österreich, Kanada, Australien ... „Über alle Altersklassen! Was gibt’s Schöneres für einen Künstler – die Menschen schreiben mir, dass sie Tränen in den Augen hatten“, sagt er. Und an der Fortsetzung wird schon (wach-)geträumt.

Und hier der Text: Gute Nacht, Deutschland!

Um Mitternacht, ich liege wach und denke über vieles nach. Zuerst kommt mir direkt in den Sinn, dass ich extrem geborgen und ziemlich frei von Sorgen bin. Obwohl längst Nacht und wirklich spät, das Licht, es brennt, die Heizung geht. Das Wasser läuft, das Dach ist dicht. Der Regen draußen stört mich nicht. Das Haus ist ruhig, die Kinder auch. Nicht eines krank, kein Hungerbauch. Sind alle fit, satt und gesund. Sie schlafen tief – für Angst keinen Grund. Das ist ein Glück – das größte schier. Wir leben jetzt, wir leben hier. Nur 100 Jahre früher, eventuell auch später, was taten/täten Mütter, Väter, um sich ganz so bewusst zu sein. Es geht uns gut! Wir hatten Schwein! Nur 1000 Kilometer, die Richtung fast egal, da leiden Menschen größte Qual. Da herrscht Verzweiflung, Angst und Not. Da stirbt die Hoffnung, siegt der Tod. Da fragt sich Mensch: Warum? Warum nur wir? Warum herrscht Krieg und Seuche hier? Warum ist Leben hier so schwer? Es geht mir schlecht! Ich kann nicht mehr!

Um Mitternacht, ich liege wach und denke über vieles nach. Als Zweites kommt mir in den Sinn, dass ich hier ziemlich sicher und dafür unermesslich dankbar bin: All denen, die auch nachts noch tun, was nötig ist – sie tun es nun. Ich liege hier und schreibe bloß dieses Gedicht – wie ahnungslos! Ich weiß genau, ich weiß es nicht, wie’s ist, wenn man zusammenbricht unter der Last, dem Druck, dem Stress, der einen nicht mehr ruhen lässt. Was für ein Glück, das größte hier. Die Menschen, die stets dir und mir zur Seite stehen und dafür sorgen. Das Licht, es brennt auch noch am Morgen. Das Wasser läuft, die Heizung geht – egal wie kalt, egal wie spät – wir sind versorgt. Wir werden satt und wenn es jemand nötig hat, dann sind sie da, ob Tag, ob Nacht, verarzten uns und halten Wacht; sie hegen, pflegen und versorgen und bleiben meist dabei verborgen. Sie schützen uns zu jeder Zeit, tun ihren Dienst, sie sind bereit, ob es hier raucht, knallt, oder brennt, wenn man am liebsten selbst wegrennt, dann tun sie nicht nur ihre Pflicht. Nein! Das ist mehr! Das trifft es nicht.

Um Mitternacht, da lag ich wach, dachte kurz darüber nach und dann fiel mir schließlich ein, wir sollten demütig, zufrieden und im besten Sinne menschlich sein! Mehr fällt mir dazu jetzt nicht ein. Außer … doch, das eine noch: Es gibt tatsächlich Menschen hier, die kloppen sich um Klopapier! Gute Nacht, Deutschland! Schlaf gut! Und die Welt schaut zu!