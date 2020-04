Coronavirus würgt Tourismus in Braunschweig komplett ab

Hotelier Wieslaw Puzia und seine Frau Halina sind allein in ihrem „City-Hotel“ in der Friedrich-Wilhelm-Straße. Die große Ruhe in der Corona-Krise. Die letzten Gäste sind am 18. März ausgezogen, vor sechs Wochen. Puzia: „Seitdem haben wir geschlossen.“ Und das sei traurig, sehr traurig, meint der Hotel-Chef, der zugleich Vorsitzender des Braunschweiger Arbeitskreises Tourismus ist. Wie ihm ergeht es auch den allermeisten anderen Hotels dieser Stadt. Einnahmen in Corona-Zeiten: Fehlanzeige.

„Viele Hotelbetriebe sind in existenziellen Nöten“ Einer Verordnung folgend, dürfen Hotels und Pensionen derzeit keine Touristen aufnehmen. Ausnahme: Geschäftsreisende. Die Folge ist: Es gebe praktisch keinen Tourismus mehr in der Löwenstadt, sagt Gerold Leppa, Geschäftsführer der Braunschweig Stadtmarketing GmbH: Aktuell sei die Situation für alle „Tourismusakteure“ eine sehr schwierige. „Viele Betriebe sind in existenziellen Nöten und die Beschäftigten in Kurzarbeit.“ Noch keine aktuellen Tourismuszahlen Aktuelle Zahlen für Braunschweig gebe es noch nicht, diese würden landesweit erst mit deutlicher Verzögerung erfasst. Leppa: „Aber sicher ist, dass die Zahlen extrem stark eingebrochen sind. Der Freizeittourismus ist vollständig ausgesetzt, und auch der Geschäftstourismus ist durch eingeschränkten Geschäftsbetrieb deutlich zurückgegangen.“ Viele Hotels, so Leppa, hätten ganz geschlossen. Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Kontaktkanal Formular Opt-In-Text *Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de Abgesagte Veranstaltungen bringen hohe Einnahmeverluste Die Auswirkungen beträfen nicht nur die Hoteliers, sondern auch zahlreiche Freizeitanbieter und Veranstalter in Braunschweig. „Wir beobachten aufmerksam die weiteren Entwicklungen und sind im Austausch mit unseren touristischen Partnern, um – sobald es vertretbar ist – den Betrieb wieder aufzunehmen. Wir würden es begrüßen, wenn dies bald unter Auflagen wieder möglich ist.“ Corona in Braunschweig- Alle Fakten auf einen Blick Eines der wenigen Hotels, das jetzt noch geöffnet hat, ist das Pentahotel an der Auguststraße. Hotel-Chefin Silke Ney setzt auf ihre Geschäftsreisenden, von denen immer noch einige unterwegs seien. Das reiche, um die Krise zu überstehen. „Ansonsten nutzen wir die Zeit jetzt verstärkt für Ausbesserungsarbeiten, machen alles fit für unsere Tourismus-Gäste, die uns bald wieder besuchen dürfen.“ Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen. Große Hoffnung setzen Silke Ney, Wieslaw Puzia & Co. auf den 30. April. Denn für heute habe Bundeskanzlerin Angela Merkel eine Pressekonferenz angekündigt, in der es auch um die Zukunft der Hotels und Gaststätten gehe. Ney: „Es wäre schön, wenn es ein positives Signal gebe.“ Doch dann sei da noch die jüngste Aussage von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD), die ihn beunruhige, sagt Wieslaw Puzia. Stichwort: das Recht des Arbeitnehmers auf ein Home-Office. „Wenn das wirklich kommt, wird der Geschäftstourismus bald am Boden liegen. Die Leute bleiben zu Hause, statt Tagungen gibt es Video-Konferenzen mit Teilnehmern, die in ihren Wohnzimmern sitzen.“ Doch gerade für diesen Geschäftstourismus seien viele der neuen Braunschweiger Hotels ausgelegt. Nur wenig zu tun Für den Hotelier ist nicht viel zu tun in diesen schwierigen Tagen. „Alle zwei Tage checken wir die eingegangenen Mails, alle drei Tage spülen wir die Leitungen mit Wasser durch. Mehr können wir nicht tun. Wir müssen vorbereitet sein, wenn die ersten Gäste wieder da sind.“ Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen Doch wann wird das sein? Und vor allem: Wird es überhaupt im Anschluss überhaupt noch so sein wie in „goldenen“ Vor-Corona-Zeiten, als Braunschweig Jahr für Jahr steigende Übernachtungszahlen vorweisen konnte? Für das Jahr 2019 verzeichnet das Landesamt für Statistik rund 711.000 Übernachtungen, das waren 3,9 Prozent mehr als im Vorjahr. Für 2020 sieht Puzia schwarz. Die Zahlen gingen gegen Null. Die großen Veranstaltungen seien abgesagt worden. „Mindestens bis zum 31. August ist das alles nicht erlaubt.“ Die Hoteliers wissen: Die Einnahmen sind für sie verloren. Bleibt ihnen wenigstens noch die Hoffnung auf den Braunschweiger Weihnachtsmarkt, der so manches schwache Jahr noch vergolden konnte. Doch wird er überhaupt stattfinden können? Niemand weiß es zum jetzigen Zeitpunkt. Die weitere Entwicklung der Corona-Zahlen in dieser Stadt wird die Antwort geben.