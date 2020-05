Braunschweigs Radentscheid fällt bei der Vorprüfung durch

Heftige Niederlage für Braunschweigs Fahrrad- und Umweltgruppen. Der von ihnen gewünschte Radentscheid ist bei der Vorprüfung durch die Stadtverwaltung durchgefallen. Die ist der Ansicht: Es müssen Nachbesserungen erfolgen, wenn tatsächlich die Bürger über neue Ziele zur Verbesserung des Radverkehrs abstimmen sollen.

Ende Februar hatte die Prüfung begonnen.Nächste Woche wird das Ergebnis der Politik vorgestellt. Auf 33 Seiten hat die Stadtverwaltung begründet, warum der Radentscheid in gegenwärtiger Form „überwiegend unzulässig“ sein soll. Es steht der Initiative Fahrradstadt Braunschweig frei, die Meinung der Stadtverwaltung juristisch prüfen zu lassen.

Eins der wichtigsten Hemmnisse: Mit einem Bürgerbegehren kann Unmögliches nicht verlangt werden. Die Meinung der Verwaltung ist jedoch: Es werde Unmögliches verlangt. „ Das Bürgerbegehren zielt darauf ab , dass die vorbereitenden Planungen bis zum 30. Juni 2021 fertig gestellt werden. Dies ist angesichts des notwendigen Planungsvorlaufs bei objektiver Betrachtung nicht umsetzbar.“

Nach Einschätzung der Verwaltung erfordern die Planungen und Bedarfsermittlungen für die geforderten zusätzlichen Leistungen zusätzliche Haushaltsmittel und zusätzliches Personal. Planstellen könnten jedoch erst nach Rechtskraft des Haushalts ausgeschrieben werden. „Da Stellenbesetzungen nicht vor Ende 2021 zu erwarten sind, können die vorbereitenden Planungen erst 2022 beginnen.“

Zudem: „Problematisch“ an dem Bürgerbegehren seien einige der Konkretisierungen, „die in Umfang und Absolutheit über ein sinnvolles und wirtschaftlich angemessenes Vorgehen hinausgehen“. Dadurch würden bei „vollumfänglicher Umsetzung der Forderungen, nacherster überschlägiger Schätzung, ein jährlicher Investitionsbedarf von über 10 Millionen Euro und ein zusätzlicher Personalbedarf von etwa 20 Planstellen entstehen“.

Diese Dimensionen wären „fachlich unangemessen und unnötig“. Besonders personal- und kostenintensiv wären Planung und Bau von 5 Kilometern Radwegen pro Jahr, die „regelmäßige Beseitigung aller Mängel und die Analyse und Infrastrukturverbesserung. Auch die geforderte detaillierte Analyse aller gut 600 Radfahrer-Unfälle pro Jahr einschließlich der Folgemaßnahmen wäre sehr personal- und kostenintensiv.“

Lars Christian Lund, Vertreter des Bürgerbegehrens, meint: „Wir danken der Stadtverwaltung für viele konstruktive Formulierungsvorschläge. Zum Teil, beispielsweise bei der Gestaltung der Radwege und beim Veloroutennetz, bleiben diese jedoch inhaltlich hinter den Zielen des Radentscheids zurück.“

Die SPD hat bereits reagiert und Vertreter der Fahrrad-Initiative zum Gespräch eingeladen. Ratsfrau Nicole Palm: „Einige der Maßnahmen, wie beispielsweise rote Markierungen von Radwegen an Kreuzungen, der Aufbau weiterer Fahrradständer an Bus- und Bahnhaltestellen oder die Überprüfung und Ausweitung des Radwegenetzes – insbesondere durch die Schaffung so genannter Velorouten – hatte die SPD-Fraktion bereits zum Haushalt 2020 beantragt. Wir sind hier inhaltlich sehr nah bei den Radverbänden.“ Es bestehe, so Palm, die Chance, einzelnen Maßnahmen auch ohne einen Radentscheid zu verwirklichen.

Aber: Insgesamt würde die Umsetzung der Forderungen „den städtischen Haushalt um jährlich mindestens vier Millionen Euro belasten. Wir müssen angesichts der noch völlig unklaren Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die städtischen Finanzen daher gemeinsam prüfen, welche Schritte kurzfristig umsetzbar sind - und welche perspektivisch auch Teil des derzeit in Erarbeitung befindlichen Mobilitätskonzeptes der Stadt Braunschweig werden könnten.“

Am 4. Mai will die Initiative beraten, wie weiter vorgegangen werden soll. Nachbesserungen sind geplant. Matthias Leitzke, einer der Initiatoren, will den Beratungen der Initiative nicht vorgreifen, ist persönlich jedoch höchst skeptisch, dass das SPD-Angebot ausreicht: „Unsere Position ist eine andere: Wir wollen nicht Jahre warten, bis ein Mobilitätskonzept für Verbesserungen sorgt. Wir setzen uns außerdem ausdrücklich für eine Umverteilung des öffentlichen Raums zu Gunsten der Radfahrer ein. Nicht nachvollziehen kann ich, warum es ein Corona-Sparprogramm zu Lasten der Braunschweiger Radfahrer geben sollte?“

Der Sieben-Punkte-Plan der Initiative Fahrradstadt Braunschweig fordert:

1. Sicherheit des Radverkehrs erhöhen: Bis spätestens 2025 werden alle Radwege an Einmündungen von Straßen farblich markiert. Alle Radverkehrsunfälle werden detailliert analysiert. Soweit die Infrastruktur den Unfall erzeugt oder begünstigt hat, wird sie spätestens im folgenden Jahr verbessert.

2. Attraktives Radverkehrsnetz schaffen: Es entsteht ein Radverkehrsnetz aus Velorouten, die alle Ortsteile miteinander vernetzen und an die Innenstadt anbinden. Die Velorouten sind mindestens 2 Meter je Fahrtrichtung breit und können auf Fahrradstraßen oder sicheren Straßen oder Wegen verlaufen. Hindernisse, auch solche für Lastenräder und Fahrradanhänger, sind zu beseitigen.

3. Radwege sicher und komfortabel machen: Radwege werden in einer Mindestbreite von 2 Metern und baulich getrennt von Straßen und Gehwegen angelegt. Die Regelbreite für Einrichtungs-Radwege beträgt 2,3 Meter. Jährlich werden mindestens 5 Kilometer Radwege neu gebaut oder umgestaltet. Begonnen wird spätestes im zweiten Jahr nach Annahme der Vorlage.

4. Sichere Radabstell-Anlagen: An allen öffentlichen Einrichtungen und ÖPNV-Haltestellen werden Abstellanlagen aufgestellt. Die Stadt schafft Möglichkeiten für bedarfsgerechte Anlagen in Wohngebieten, möglichst wettergeschützt, auch für Lastenräder und Anhänger.

5. Radwege ganzjährig sauber und nutzbar halten: Die Reinigung und der Winterdienst der Radwege erfolgen mit gleicher Priorität wie die der Fahrbahn für den Auto-Verkehr. Velorouten sind entsprechend ihrer Bedeutung angemessen zu reinigen. Mängel an Radwegen werden innerhalb von 6 Monaten beseitigt. Für Baustellen werden fahrradgerechte Umfahrungsmöglichkeiten in ausreichender Breite auch für Fahrradanhänger und Lastenräder eingerichtet.

6. Wartezeit an Ampeln verkürzen: Fahrradampeln erhalten automatische Schaltungen oder Annäherungssensoren. Die Wartezeit für Radfahrer wird verkürzt.

7. Für faires Miteinander werben: Die Stadt informiert über neue Infrastruktur und Regeln. Jährlich findet eine Werbekampagne fürs Radfahren statt.