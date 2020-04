Niedersachsen fürchtet Milliardenlasten durch Corona

Zwar hatte Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) nach der wöchentlichen Sitzung der Landesregierung für das Haushaltsjahr 2019 einen „positiven Jahresabschluss“ von rund 1,43 Milliarden Euro zu verkünden. Doch zugleich stimmte der Minister die Niedersachsen wegen der weltweiten Corona-Pandemie auf „tiefe Einschnitte im niedersächsischen Haushalt in den nächsten Jahren“ ein.

Der Jahresüberschuss, aufgrund höherer Einnahmen und weniger Ausgaben als für 2019 veranschlagt, fiel erwartet hoch aus – und hilft zumindest in der ersten Phase des Corona-Krisenmanagements. Aus Teilen des Überschusses schafft Niedersachsen ein sogenanntes Sondervermögen zur Bewältigung der Auswirkungen der Corona-Krise.

Schon Hilbers’ Amtsvorgänger Peter-Jürgen Schneider (SPD) hatte zur Finanzierung wichtiger Politikbereiche auf Sondervermögen gesetzt.

Rechnet man den jüngst erweiterten Bürgschaftsrahmen des Landes sowie den Corona-Nachtragshaushalt 2020 ein, kommt man laut Hilbers auf 5 Milliarden Euro, die im Zusammenhang mit der Pandemie zur Verfügung stehen.

Aus dem neuen Sondervermögen können neben dem Stärken des Gesundheitswesens auch Entschädigungen, „Stabilisierung“ von Wirtschaft und Landwirtschaft sowie der Erhalt von „Einrichtungen“ im Sozial-, Bildungs-, Sport- und Kulturwesen sowie im Umwelt- und Naturschutz finanziert werden.

Sorgen vor Mai-Steuerschätzung

Geld gibt es aber auch außerhalb des engeren Corona-Problems. „Genauso wichtig ist, in die nachhaltige Entwicklung Niedersachsens zu investieren“, hatte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) nach der Kabinettssitzung schließlich erklärt. 550 Millionen Euro sind dafür vorgesehen, darunter für Klimaschutz, Artenschutz, die Wald- und Forstwirtschaft sowie Wirtschaftsförderung. „Das ist das Gebot der Stunde. Mit diesen Ausgaben wird auch schon darauf geachtet, Mittel zur Verfügung zu stellen, um die Wirtschaft auch nach der Pandemie zu stärken“, erklärte der Peiner CDU-Landtagsabgeordnete Christoph Plett.

„Fest steht bereits jetzt“, so Hilbers, „dass die weltweite Verbreitung des Corona-Virus zu tiefen Einschnitten im niedersächsischen Haushalt in den nächsten Jahren führen wird.“ Im Finanzministerium rechnet man je Prozent weniger Wachstum mit 300 bis 400 Millionen Euro weniger Steuereinnahmen. „Es werden auf jeden Fall Milliardenbeträge sein, die uns fehlen werden“, erklärte Hilbers.

Was genau das für die Bürger bedeutet, ließ der Minister noch offen. Immerhin lässt die Landesverfassung in Notlagen wie Corona auch eine Kreditaufnahme zur Deckung des Landeshaushalts ausdrücklich zu. Mitte Mai erwartet das Land mit der Mai-Steuerschätzung erste belastbare Erkenntnisse, über eine weitere mögliche Schätzung im Sommer wird bereits geredet.

Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick

Hilbers kündigte auch einen weiteren Nachtragshaushalt für das Jahr 2020 an. Das ist rein finanzpolitisch kein gutes Zeichen. Intern gibt es große Befürchtungen, dass wegen der Lage im Tourismus, in der Gastronomie und vielen weiteren Bereichen riesige Ausgaben auf das Land zukommen.

Kritik an mangelnder Vorsorge

Kritik kommt von der FDP-Landtagsfraktion. „Obwohl absehbar ist, dass die Steuereinnahmen durch die aktuelle Corona-Krise zurückgehen werden, trifft der Minister dafür keine Vorsorge. Statt Niedersachsen bestmöglich aufzustellen und Reserven zu bilden, um die Konjunktur in der Nach-Corona-Zeit anzuschieben, hält er an liebgewonnenen Projekten fest“, erklärte der Abgeordnete Christian Grascha. Beispiele sind laut FDP Klimaschutz und Artenschutz. Dabei sei die Wirksamkeit der Maßnahmen zu hinterfragen und gegebenenfalls aus dem laufenden Haushalt zu finanzieren.

So sieht das auch der Bund der Steuerzahler. „Ist in der Landesregierung noch nicht angekommen, dass in diesem Jahr Wirtschaftsleistung und damit Steuereinnahmen in Milliardenhöhe einbrechen? Die 550 Millionen Euro hätten besser als allgemeine Vorsorge für den laufenden Landesetat des Jahres 2020 zurückgestellt werden sollen“, erklärte der Vorsitzende Bernhard Zentgraf.

Das sieht die regierende Koalition ganz anders. Auch gegen den Klimawandel gebe es keinen Impfstoff, erklärte die SPD-Fraktionsvorsitzende Johanne Modder. Und die CDU? „Es ist uns gelungen, die wesentlichen Herausforderungen dieser Tage zu berücksichtigen“, so Fraktionschef Dirk Toepffer.