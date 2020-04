Braunschweiger „Luftbrücke“ in der Corona-Krise stockt

Weiter abwarten: Apotheker William Ngaoudjo im Einsatz in der Krankenhausapotheke des Städtischen Klinikums in der Celler Straße in Braunschweig.

Braunschweig. Chinesische Behörden konfiszieren Schutzausrüstung für Braunschweig in Shanghai. Der nächste Versuch startet jetzt am Freitag.

Auf dem Flughafen in Shanghai befand sich die Großlieferung an Schutzausrüstung für das Klinikum Braunschweig bereits „in unseren Händen“, wie Helmut Reise vom Förderverein in unserer Zeitung berichtet hatte. Die Transportkette über einen Luftfracht-Spediteur des Textilunternehmens New Yorker nach Frankfurt/Main und die LKW der Firma Wandt nach Braunschweig stand und musste nur noch aktiviert werden.

Doch dann setzte sich die Hängepartie im Ringen um Schutzausrüstung fort, die chinesischen Behörden schlugen zu und konfiszierten jetzt die gesamte Lieferung für Braunschweig. Es handelt sich dabei immerhin um Material für Pflegekräfte und Ärzte in mehr als 15 Großcontainern im aktuellen Gegenwert von mehr als 5 Millionen Euro. Darunter eine Million Schutzmasken für vier Millionen Euro sowie eine Million Operations-Mundschutze – und Handschuhe im Wert von 800.000 Euro. Material wird vertragsgemäß erst bei Lieferung bezahlt. Nach Angaben des Fördervereins ist jedoch kein finanzieller Schaden entstanden, denn das Material wird vertragsgemäß erst bei Lieferung bezahlt. Da noch kein Flug erfolgt ist, sind auch die Spendensummen der „Luftbrücke" China des Fördervereins sicher und unangetastet. Mehr als 140.000 Euro sind bereits auf dem Konto des Fördervereins der Freunde des Städtischen Klinikums Braunschweig eingegangen. Sie sollen die aus der Not geborene Aktion absichern helfen und beispielsweise für die anfallenden Flugbenzinkosten eingesetzt werden. Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen. Nach wie vor herrscht auf dem Weltmarkt für Schutzausrüstung im Zuge der Corona-Pandemie ein kriminelles Hauen und Stechen. Handelskammern melden massenhaft Betrugsfälle: Angebote mit gefälschten Zertifikaten, Angebote von Lieferanten, die gar kein Material haben, Angebote von Ausrüstung minderer Qualität. Chinesische Unternehmen wiederum, die Schutzausrüstungen für den medizinischen Gebrauch exportieren, benötigen in China eine spezielle Lizenz, dazu die Zertifizierung und einen Test-Report. Damit wollen die chinesischen Behörden selbst die Produktqualität gewährleisten. Eine aktuelle Verschärfung einschlägiger Verordnungen hat jetzt die Braunschweiger „Luftbrücke" getroffen und im Zeitplan erneut zurückgeworfen. Chefapotheker: „Es gibt keinen Grund, hier nachzulassen." Für Hartmut Vaitekunas, Chefapotheker des Klinikums, keine gute Nachricht. Zwar hätten Stadt und Klinikum auch andere Quellen, akute Not gebe es nicht, doch angesichts der andauernden Ungewissheit über den weiteren Verlauf der Corona-Krise werde die Groß-Lieferung nach wie vor dringend benötigt, diene der Absicherung. Vaitekunas: „Es gibt keinen Grund, hier nachzulassen." Auch Helmut Reise vom Förderverein sieht keinen Grund zur Resignation. Die Verzögerung müsse man wegstecken. Corona in Braunschweig- Alle Fakten auf einen Blick Der nächste Anlauf, die „Luftbrücke" zum Erfolg werden zu lassen, erfolge nun am Freitag. Dienstag nächster Woche könnte die Ausrüstung dann in Braunschweig eintreffen – sogar beschleunigt, denn über die Wandt-Spezialisten soll ein Binnenzolllager in Braunschweig aktiviert werden, um Zoll-Engpässen in Frankfurt entgehen zu können.