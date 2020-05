Wolfenbütteler Friseurin: „Die rennen uns die Bude ein!“

Viele Wolfenbütteler sehnen sehnen sich die Öffnung der Friseursalons herbei. Dies mache sich vor allem in den bereits jetzt schon gefüllten Terminkalendern bemerkbar, wie Susanne Dillge, Obermeisterin der Friseurinnung Wolfenbüttel-Salzgitter und Inhaberin dreier Salons in Wolfenbüttel und Braunschweig unserer Zeitung erzählt. „Die Leute werden uns die Bude einrennen. Jeder will aktuell einen Termin“, berichtet sie. Doch für Kunden und Friseure gibt es ab Montag einiges zu beachten.

„Jeder Friseur ist von der Berufsgenossenschaft dazu angehalten, die Kontaktdaten der Kunden aufzunehmen und für drei Wochen zu speichern. Anschließend werden diese gelöscht“, sagt Dillge. Die Daten werden gespeichert, um eventuelle Infektionsketten nachzuvollziehen. Zudem sollen nur noch Termine vergeben werden – spontane Besucher müssten draußen bleiben. Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Kontaktkanal Formular Opt-In-Text *Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de Jeder zweite Platz fällt weg Dillge appelliert auch an die Pünktlichkeit der Kunden. „Wer nicht pünktlich kommt, muss leider draußen bleiben. Wir dürfen niemanden im Salon warten lassen und vor dem Gebäude soll es auch vermieden werden.“ Im Geschäft gelten, wie überall auch, die Abstandsregeln. Der Mindestabstand von 1,5 Metern mit ausreichendem Bewegungsspielraum zwischen Kunden und Beschäftigten muss eingehalten werden. Das ließe sich nur durch den Wegfall von rund jeden zweiten Platz realisieren, erzählt die Friseur-Obermeisterin. Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen. Auch das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes wird von der Berufsgenossenschaft vorgegeben – für den Kunden und für den Beschäftigten. „Wir weisen die Leute darauf hin, dass die Mundschutze, die hinterm Kopf gebunden werden, nicht praktisch zum Haareschneiden sind. Falls sie aber keine passende Maske haben, helfen wir aus“, sagt Susanne Dillge. Zudem werden keine Trockenhaarschnitte mehr durchgeführt. Jedem werden künftig vorher die Haare gewaschen – als Hygienemaßnahme. Corona im Landkreis Wolfenbüttel- Die Fakten auf einen Blick Haarschnitte werden teurer An der Preisschraube werde ebenfalls gedreht. Susanne Dillge rechnet bei mit einem Plus von mindestens fünf Euro je Dienstleistung. „Alleine für meine Salons entstehen Mehrkosten von 1500 bis 2000 Euro im Monat. Auf der anderen Seite fallen viele Einnahmen weg. Fast jeder zweite Platz im Salon fällt weg.“ Auch der Verdienstausfall der vergangenen Woche mache sich bemerkbar. „Wir hoffen dennoch, dass die Leute kommen und sich an die Regeln halten. Bisher zumindest, macht das ‘Termine machen’ wieder richtig viel Spaß.“ Weitere Informationen rund um den Friseurbesuch gibt es unter www.bgw-online.de.