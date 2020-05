VW-Mitarbeiter zu sorglos beim Verlassen des Werkes

Die Golf-Produktion läuft wieder bei VW, am Mittwoch folgen dann auch die VW-Modelle Tiguan und Touran sowie der Tarraco von Seat. Wie die Produktion unter den strikten Schutzmaßnahmen vor einer Corona-Ansteckung seit Wochenbeginn in der Praxis läuft, ist nicht bekannt. Per Video kann man aber sehen, dass beim Verlassen des Werkes am Tor Nord nach der Frühschicht am Montag keinerlei Sicherheitsabstände eingehalten werden.

In der Verwaltung der Stadt ist das Video, dessen Urheber bislang anonym ist, bekannt. „Die Stadt ist mit Volkswagen in einem intensivem Austausch zu dem Thema“, heißt es dazu aus dem Rathaus. Der Außenbereich, um den es in dem Video geht, gehört nicht mehr zum Werkgelände. Dennoch will VW aktiv werden. „Das von Unternehmen und Betriebsrat gemeinsam vorbereitete, umfangreiche Maßnahmenpaket zum Schutz der Belegschaft vor dem Coronavirus, kam während der gestrigen Frühschicht erstmals in der Praxis zur Anwendung. Auch wenn es für alle Beteiligten der erste Tag mit den neuen Gesundheitsschutz-Maßnahmen gewesen ist, war die Umsetzung schon zum großen Teil vorbildlich. Die Situation, die zum gestrigen Schichtende entstand, ist uns bekannt - auch wenn sie sich außerhalb des Werkgeländes ereignete. Wir haben umgehend Maßnahmen ergriffen, um solche Situationen künftig zu vermeiden“, heißt es in einer Stellungnahme. Als Sofortmaßnahme wird VW den Beschäftigten empfehlen, den Mund-Nasen-Schutz auch auf dem Weg von und zu den Parkplätzen zu tragen.