„Spargel zum Selberstechen“ kommt gut an bei den Menschen

Was ist da los auf einem Spargelfeld mitten im Wald südlich von Brenneckenbrück? Montagmorgen stehen Dutzende von Menschen in einer Reihe und warten. Schon vor 8.30 Uhr beginnen die ersten mit der Arbeit. Ausgerüstet mit Spargelmesser und Korb verteilen sie sich auf die Reihen. Das Projekt „Spargel zum Selberstechen“ ist längst kein Geheimtipp mehr, auf jeden Fall aber ein voller Erfolg – und das, obwohl sich der Kilopreis mittlerweile verdoppelt hat: von einem auf zwei Euro.

Wo gibt’s das edle Gemüse sonst zu diesem Preis? Nur in Brenneckenbrück. Das freut die Gifhorner, aber auch Hobbystecher aus Wolfsburg und Braunschweig. Ihre Autos säumen die Waldwege, ein gelbes Dixie-Klo weist den Weg zum Spargelfeld. Wenn Sie das sehen, sind Sie richtig“, sagt Marisa Pospisil, Marketing-Mitarbeiterin in Brenneckenbrück. Ein Stück weiter steht Michael Ehrhardt und weist die Ungeübten ein, legt den Spargel ein Stück frei, schiebt das Messer in die Tiefe und setzt an. „Wenn es knack macht, langsam rausziehen.“ Und schon macht sich ein Vater mit seinen drei Söhnen auf den Weg…

Mehrfach war in den vergangenen Wochen der Andrang so groß, dass Interessierte enttäuscht wieder gehen mussten. „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst! Auch wir sind gezwungen die Corona-Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten und können nur so viel Spargel anbieten, wie dieses Feld für den Tag hergibt“, heißt es auf der Internetseite des Gutes. Mehrfach sei es vorgekommen, dass der Spargel gegen 10 Uhr ausverkauft, also geerntet war.

Bastian Ehrhardt, Inhaber des Guts Brenneckenbrück, freut sich ebenfalls. Was zunächst als Idee angesichts fehlender Erntehelfer und Mittel gegen den Coronakoller begann, hat sich nun zum Marketingprojekt der Landwirtschaft entwickelt. „Wir wollen den Menschen etwas geben, hier geht es nicht ums Geldverdienen.“ Die Menschen sollen einen direkten Bezug zur Landwirtschaft bekommen, sollen erfahren wie es sich anfühlt, einen Korb voll Spargel zu ernten. Das kommt offensichtlich richtig gut an. Ehrhardt hatte gehofft, dass sich durch die Preiserhöhung der Andrang etwas legt. Davon war am Montag allerdings nichts zu sehen…