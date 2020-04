Ungewohnt milde ging Niedersachsens Philologenverband zum Wochenauftakt mit dem Kultusministerium um.

„Kultusministerium und Behörden haben in kurzer Zeit sehr viel auf den Weg gebracht“, lobte der Philologen-Vorsitzend Horst Audritz in Sachen Corona-Krisenmanagement.

Von großer Verunsicherung bei Schulleitungen, Lehrern, Eltern und Schülern sprach Audritz dann aber auch. Das sehen auch andere Verbände so. „Man sollte nicht mit vielen Arbeitsblättern und Videoschalten Normalität suggerieren“, sagte die GEW-Landesvorsitzende Laura Pooth unserer Zeitung.

Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) hatte gemäß den Beratungen von Ministerpräsidenten und Kultusministern der Bundesländer einen Stufenplan zur langsamen Rückkehr der Schüler vorgestellt. Leitlinien: Prüflinge und Ältere zuerst, nur halbe Klassen, dazu Abstand halten und viel Händewaschen, Pflicht-Hausaufgaben für alle.

Fernziel: Alle Jahrgänge bis zu den Sommerferien zumindest teilweise zurück in die Schule

Als Fernziel hatte der Minister unter Vorbehalt ausgegeben, alle Jahrgänge bis zu den Sommerferien zumindest teilweise wieder leibhaftig ins Schulgebäude zu holen. „Ein Hochfahren auf ‘Normalbetrieb’ mit regulärem Unterricht wird bis zu den Sommerferien realistisch betrachtet nicht möglich sein“, so Tonne in einem Brief an Schulleitungen, Lehrer und pädagogische Mitarbeiter.

Auch wie es nach den Ferien weitergeht, hängt am Verlauf der Corona-Pandemie. Doch die Kritik ist beträchtlich.

Als „nicht durchdacht“ wertete der Verband Niedersächsischer Lehrkräfte Teile des Hygiene-Konzepts des Landes. Eltern und Schüler berichten von nicht funktionierendem Online-Lernen und zusammenbrechenden Servern.

Völlig unklar scheint, wie viele Lehrer als Mitglied einer Risikogruppe – oder mit Risikopersonen im Haushalt – dauerhaft im „Homeoffice“ bleiben dürfen. Zuerst hatte es großzügig geheißen, Lehrer aus Risikogruppen oder mit Risikopersonen im engen Umfeld könnten von zuhause arbeiten. Laut einer Verfügung des Ministeriums wird aber eine ärztliche Bescheinigung verlangt, wenn auch ohne Diagnose.

Ein bestimmtes Alter, etwa über 60, reicht aber nicht automatisch. Beim Bewilligen spielt auch der „Bedarf“ eine Rolle, wie es in dem Ministeriumspapier heißt. Also der Bedarf für Unterricht. Der Anteil scheint beträchtlich zu sein“, sagt Pooth (GEW) auf die Frage, wie viele Lehrer als „Risikofall“ möglicherweise auf längere Zeit zuhause bleiben könnten.

„Häusliches Lernen“

Was das Lernen zuhause betrifft, hatte Tonne von „Phasen des häuslichen Lernens“ gesprochen. Dass es dabei in vielen Familien an Voraussetzungen fehlt, weiß man natürlich auch im Ministerium: kein Platz, zu wenig Zeit, keine digitalen Geräte, teilweise auch keine geeigneten Betreuungspersonen.

Tonne hatte die Lehrer um „Mithilfe in der Kommunikation mit den Schülerinnen und Schülern, die in besonderem Maße verunsichert sind“ gebeten – unter besonderem Verweis auf Versetzungsgefährdete. Es soll auch die Möglichkeit geben, sich im Fall von besonderen Schwierigkeiten an die Schule zu wenden, damit der Schüler dort zumindest stundenweise auf Stand gebracht werden kann.

Der Landesschülerrat wiederum hat davor gewarnt, die Schüler mit Aufgaben zu überhäufen – was aber offenbar an etlichen Schulen geschieht. Die GEW-Landesvorsitzende Pooth sieht grundsätzlich Grenzen des Online-Lernens: „Isoliertes Lernen am Bildschirm sehe ich kritisch“, so Pooth. Man könne Bildung nicht nachhaltig über eine Cloud vermitteln. Das sehen die meisten so. „Präsenzzeiten in der Schule sind wichtig“, sagt auch Audritz. Ein Gymnasiallehrer könne mit 180 Schülern, die er beispielsweise in diversen Klassen betreue, auch kaum 30 Minuten pro Woche kommunizieren.

Praxistest steht aus

Dass an den Gymnasien noch vergleichsweise Gelassenheit herrscht, hat wohl auch mit dem kleinen Abiturjahrgang an den Gymnasien zu tun. Wegen der Rückkehr zum „G9“ sind laut Audritz an rund 20 Gymnasial-Standorten lediglich einige Wiederholer zu betreuen, die Rede ist von landesweit rund 700. Den Hygiene-Rahmenplan des Landes nennt Audritz „sehr differenziert“.

Der Verband Niedersächsischer Lehrkräfte kritisiert dagegen den Mund- und Nasenschutzverzicht heftig. Masken oder Behelfsmasken könnten in den Pausen getragen werden, heißt es in einer Mitteilung des Landes zum Rahmenplan. Wie erklärte jüngst die GEW: Die Planungen des Landes müssten sich in der Praxis noch bewähren.

