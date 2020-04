Nach sechswöchiger Corona-Zwangspause freuen sich die meisten Schüler wieder auf Schule – am Montag durften die ersten Jugendlichen die Unterrichtsräume wieder betreten.

Den Anfang machten die Schüler der Jahrgänge 9, 10 und 13, die in Kürze ihre Abschlussprüfungen ablegen müssen. An den allgemeinbildenden Schulen sind das in Braunschweig grob geschätzt 1100 Schüler der 9. und 10. Klassen sowie rund 500 Abiturienten. Schritt für Schritt werden die Schulen wieder geöffnet. Nächsten Montag werden die Viertklässler in den Grundschulen zurückerwartet.

Die Schule hat begonnen, doch alles ist anders als vor Corona. Sechs Wochen haben sich die Schüler nicht gesehen, und natürlich würde man der besten Freundin oder dem besten Freund zur Begrüßung am liebsten gleich um den Hals fallen – doch das darf nicht sein. Abstand muss gewahrt werden. „Das ist natürlich schwierig, aber wir sind alt genug zu erkennen, dass diese Vorsichtsmaßnahmen jetzt eingehalten werden müssen“, sagt Nina Drozat-Essen (16), Schülerin der IGS Franzsches Feld: „Wir sind dennoch froh über das Wiedersehen. Es tut schon gut, die vertrauten Gesichter zu sehen und miteinander reden zu können.“

Die Schulen haben sich bestmöglich auf die neue Situation vorbereitet: Die Tische wurden weit auseinander geschoben, Pausen finden versetzt statt und Flure wurden zu Einbahnstraßen erklärt. Frontalunterricht ist angesagt. Klassen und Kurse wurden gesplittet, im täglichen Wechsel kommen die Schüler nun zur Schule – und müssen somit weiterhin jeden zweiten Tag im „Homeoffice“ lernen.

„Die Stimmung war gut, die Schüler haben sich gefreut, dass die Schule wieder losgeht“, zog André Blechinger, Leiter der Grund- und Hauptschule Rüningen, Montagmittag ein erstes Zwischenfazit. Er lobt: „Die Schüler waren sehr diszipliniert und haben die Regeln eingehalten. Ihnen ist klar, dass das kein Spiel ist.“

Zumal den Schülern besonders harte Wochen bevorstehen: Im Mai beginnen die Abschlussprüfungen. Die Vorbereitung findet nun unter ganz ungewöhnlichen Rahmenbedingungen statt, insbesondere an den Gesamtschulen, wie Nadine Diekmann erklärt, Leiterin der Wilhelm-Bracke-Gesamtschule in der Weststadt: „Normalerweise wird bei uns in Kursen differenziert unterrichtet. Weil das zurzeit nicht geht, mussten wir neue Lerngruppen zusammenstellen. Das führt leider dazu, dass die Schüler in mindestens einem Fach neue Lehrer und Mitschüler haben – und das kurz vor den Prüfungen.“ Die Umstellung sei für alle groß: „Wir sind weit entfernt vom Normalbetrieb. Man kann es eher als Notbetrieb bezeichnen. Das ist nicht schön, aber wir machen das Beste daraus.“

Ein herzliches Willkommen trotz Maske: André Blechinger, Leiter der Grund- und Hauptschule Rüningen. Foto: Bernward Comes

Eine Maskenpflicht wie im Öffentlichen Nahverkehr darf es an den Schulen laut Vorgabe des Kultusministeriums bislang nicht geben, doch das Tragen einer Maske wird dringend empfohlen. „Wir versuchen, die Empfehlungen von Stadt und Land bestmöglich umzusetzen“, erklärt Schulleiter Blechinger. In Rüningen laufe es so: „Wenn sie im Schulgebäude unterwegs sind, sollen Lehrer und Schüler eine Maske tragen. Haben sie ihren Platz im Unterrichtsraum eingenommen, so dass die Abstände sicher gewahrt sind, können sie die Maske abnehmen.“

Christian Düwel, Leiter der Sally-Perel-Gesamtschule in Volkmarode, sagt, dass einige Schüler sehr verunsichert seien: „Etliche Schüler der neunten und zehnten Klasse fühlen sich schlecht vorbereitet auf die zentralen Abschlussprüfungen, da sie zu Hause nicht den Raum oder die Ruhe hatten, vernünftig zu lernen.“ Düwel würde es deshalb begrüßen, wenn in diesem Jahr die Abschlussprüfungen abgesagt würden – so wie in Berlin. Schülerin Nina Drozat-Essen sieht es so: „Bei uns haben auch viele gesagt, dass sie Angst hätten – Angst vor einer Infektion und Angst vor den Prüfungen. Die Lehrer konnten uns jedoch ganz gut beruhigen. Die Prüfungsnote ist ja nur ein Teil der Gesamtnote.“

Wie berichtet, gibt es auch Protest gegen die Abi-Prüfungen – unter anderem haben sich Schüler der IGS Franzsches Feld und der Wilhelm-Bracke-Schule schriftlich mit dem Appell an das Kultusministerium gewandt, die Prüfungen abzusagen Kultusminister Grant Hendrik Tonne aber hat am Freitag noch betont: Die Abi-Prüfungen finden statt!