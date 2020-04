Weniger Kunden in Braunschweigs City als an „normalen“ Samstagen

Fast fünf Wochen lang waren die Läden der Innenstadt geschlossen. Seit Montag dürfen die meisten wieder öffnen – und schon in den vergangenen Tagen zeigte sich, dass es keinen Ansturm auf die Geschäfte gibt. Auch am Samstag blieb es vergleichsweise ruhig: Die Messung der Passantenfrequenzen zeigt, dass nicht einmal halb so viele Menschen unterwegs waren, wie es sonst im Durchschnitt der Fall ist.

Sieben Lasermessgeräte erfassen die Passantenbewegungen in der Innenstadt. Abrufbar sind sie über den Dienstleister Hystreet. Demnach wurden am Samstag beispielsweise am Sack zwischen 14 und 15 Uhr etwas mehr als 800 Bewegungen registriert – der „normale“ samstägliche Durchschnittswert liegt dort zu dieser Zeit bei rund 2700. Ein ähnliches Bild am Damm: Ebenfalls zwischen 14 und 15 Uhr waren es dort rund 1150 Passantenbewegungen – der Durchschnitt liegt bei 3400. Wichtig: Besucher, die mehrere Messpunkte passieren, werden mehrfach gezählt, so dass der Frequenzbegriff nicht mit der Besucheranzahl gleichzusetzen ist.

Sowohl in den Schloss-Arkaden als auch in der Fußgängerzone ging es übersichtlich zu. Die Polizei war überall präsent – zum Beispiel auf dem Schlossplatz und auf dem Kohlmarkt. Eine lange Schlange hatte sich wieder vor dem Zugang zum Altstadtmarkt gebildet. Viele der Wartenden trugen bereits einen Mund-Nasen-Schutz, denn seit Samstag gilt in Braunschweig die Maskenpflicht unter anderem beim Einkaufen, also auch auf den Märkten. In der Warteschlange darf man zwar auch ohne Maske stehen, aber das ständige Auf- und Absetzen, Hoch- und Runterziehen, Hin- und Herruckeln haben sich etliche beim Gang durch die Innenstadt gespart – die Maske blieb einfach auf.

Der Kohlmarkt am Samstagmittag – sehr übersichtlich. Foto: Bernward Comes

Wer ohne Maske auf den Markt wollte, bekam vom Sicherheitspersonal einen freundlichen Hinweis: „Sie können sich gleich hier in der Apotheke eine Maske kaufen.“ Erst danach war der Zutritt erlaubt. Wer einen Schal oder ein Tuch trug, konnte auch dieses einfach über Mund und Nase ziehen.

Thomas Hoffmeister vom Marktwesen der Stadtverwaltung zeigte sich erstaunt, wie reibungslos alles lief. Kein Protest, keine Diskussionen, kein Ärger. „Fast alle haben eine Maske dabei“, sagte er. Ausnahmen gab es nur für Kinder bis sechs Jahre und für Menschen, die ein ärztliches Attest dabei hatten, weil ihnen zum Beispiel wegen schwerer Herz- oder Lungenerkrankungen das Atmen durch eine Maske nicht zuzumuten ist. Auch die Verkäuferinnen und Verkäufer sind von der Maskenpflicht entbunden, damit sie nicht stundenlang eine Maske tragen müssen.

„Die Leute sind insgesamt ruhiger geworden“, sagt Hoffmeister. Das „neue“ Einkaufen scheint auf dem Markt inzwischen eingeübt zu sein: Ein paar Minuten anstehen, dann flott einkaufen, nicht lange verweilen, möglichst die Abstände einhalten, niemandem zu nahe kommen, was wirklich nicht einfach ist. Und nun eben noch die Maske. Bei den Marktbesuchern war Verständnis dafür zu hören. „Das ist schon die richtige Entscheidung“, meinte eine Frau.

Thomas Hoffmeister vom Marktwesen der Stadtverwaltung achtete darauf, dass niemand ohne Maske auf den Wochenmarkt kam. Wer schnell noch eine brauchte, wurde in der Apotheke nebenan fündig. Foto: Bernward Comes

Viele Menschen hatten sich offensichtlich schon in den vergangenen Tagen Masken besorgt. Bei der Verkehrs-GmbH am Bohlweg konnte man auch am Samstag Einmal-Masken für einen Euro pro Stück erstehen – die Stadtverwaltung hatte mithilfe des Klinikums eine Million Exemplare organisiert. Fünf Stück wurden pro Person herausgegeben. Der Andrang hielt sich aber in Grenzen.