Die Autobahn 7 wird am Wochenende zwischen der Anschlussstelle Hildesheim und dem Dreieck Salzgitter erneut in beiden Richtungen gesperrt (Symbolbild).

Hildesheim. Unter anderem wegen Brückenbauarbeiten wird die A7 am Wochenende zwischen der Anschlussstelle Hildesheim und dem Dreieck Salzgitter gesperrt.

A7 beim Dreieck Salzgitter wird in beide Richtungen gesperrt

Die Autobahn 7 wird am Wochenende zwischen der Anschlussstelle Hildesheim und dem Dreieck Salzgitter erneut in beiden Richtungen gesperrt. Grund seien Brückenbauarbeiten sowie die Sanierung lockerer und beschädigter Betonfahrbahnplatten, teilte die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Bad Gandersheim mit.

A7 bis Montag gesperrt

Die Sperrung solle am Freitag (24. April) um 19 Uhr beginnen und am Montag (27. April) um 5 Uhr wieder aufgehoben werden. Umleitungen seien ausgeschildert. dpa