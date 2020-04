Initiative von Studenten: Braunschweig zeigt Maske

Ab Sonnabend gilt in Braunschweig eine Maskenpflicht. Vor allem beim Einkaufen sowie in Bus und Bahn müssen Mund und Nase verborgen sein – am besten hinter einer Alltagsmaske, zulässig sind aber auch Tuch oder Schal. Die Reaktionen auf die Ankündigung der Stadtverwaltung reichen von großer Zustimmung bis zu heftiger Ablehnung. Viele rätseln, wo sie auf die Schnelle überhaupt solche Masken bekommen können, denn nach wie vor ist das Angebot vor Ort, etwa in den Apotheken, völlig ungenügend.

Sechs Wirtschaftsinformatikstudenten der TU Braunschweig wollen hier ein wenig Hilfe anbieten: Wie Bana Ahmed erläutert, hatten sie ursprünglich die Idee, die regionale Wirtschaft während der Coronakrise zu unterstützen. „Mittlerweile haben wir es uns jedoch zusätzlich zur Aufgabe gemacht, den Menschen das Tragen von Masken zum Fremdschutz ins Bewusstsein zu rufen. Es ist uns ein Anliegen, im Interesse aller eine möglichst breite Akzeptanz für das Tragen genähter Gesichtsmasken zu schaffen.“ Herausgekommen ist nun die Internet-Plattform „BraunschweigZeigtMaske“.

Dort gibt es neben Informationen zur Wirkungsweise von Alltagsmasken auch den „Maskenfinder“: eine Übersicht zu Schneidereien und ähnlichen Betrieben in Braunschweig, die Masken herstellen und verkaufen. Wer Bedarf hat, kann dort nachfragen. Die Plattform ist im Aufbau – das heißt, es können sich weitere Unternehmen bei den Studenten melden, die Masken anbieten. „Grundsätzlich sind wir offen für alle lokalen Betriebe“, sagt Studentin Bana Ahmed. „Bei uns stehen wiederverwendbare Behelfsmundschutzmasken im Vordergrund, um auch der Umwelt etwas Gutes zu tun.“ Weitere Infos: www.braunschweigzeigtmaske.de

Selber nähen: Hunderte machen mit

Weil es im Handel zu wenige Masken gibt und der Bedarf riesig ist, sind schon seit Wochen unzählige Menschen damit beschäftigt, Masken zu nähen. Das kann zunächst jeder für den Eigenbedarf tun. Nähanleitungen und Schnittmuster gibt es im Internet reichlich.

Über die Eigenversorgung hinaus sitzen zurzeit auch viele an ihren Nähmaschinen, um ehrenamtlich einfache Masken zum Beispiel für Pflegeheime, Arztpraxen und andere soziale oder städtische Einrichtungen zu nähen. Neben dutzenden kleinen Initiativen sind zwei große Hilfs-Bündnisse am Start: Da ist zum einen das Team „Behelfs-Mundschutz für Braunschweig“ mit mehr als 250 Näherinnen und Nähern. Organisation und Logistik laufen über Engagierte rund um das Sandkasten-Projekt der TU Braunschweig, über die Bürgerstiftung und den Stoffladen Schickliesel in Bienrode. Mehr als 10.000 Masken sind ihnen zufolge schon zusammengekommen. Die Organisatoren freuen sich über weitere Helfer, Spenden und Material. Mehr Informationen gibt es hier.

Zum anderen lässt das Bündnis „Eintracht hilft“ die Nähmaschinen rattern und näht 4000 Masken für die Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Zu den Organisatoren gehören die Fanabteilung des BTSV, der FanRat, die Ultrà-Szene - BTSV Eintracht 1895 und Eintracht Braunschweig. Auch das Staatstheater und die Volkshochschule packen mit an. Wer helfen will, kann montags bis freitags zwischen 10 und 14 und samstags von 10 bis 12 Uhr bei der Eintracht-hilft-Hotline anrufen: 2323043.

Für jeden Alltagsmundschutz gilt: Er dient nicht dem Eigenschutz, sondern dem Schutz anderer Menschen. Durch den Stoff werden Tröpfchen zurückgehalten, die man beim Sprechen, Husten und Niesen ausstößt. So lässt sich das Ansteckungsrisiko für andere zumindest verringern, falls man infiziert sein sollte und mangels Symptomen nichts davon weiß. Der Mundschutz sollte den allgemeinen Empfehlungen zufolge aus Stoff sein, der bei 60 Grad gewaschen werden kann.

