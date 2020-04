Velpke erwacht wieder zum Leben

Auch in Velpke haben am Montag Geschäfte bis zu einer Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern ihre Türen wieder geöffnet – unter Auflagen, versteht sich. Wir haben uns umgesehen und zwischen Schutzscheibe und Abstandsmarkierungen ein kleines Stück Normalität entdeckt.

Es hatte was von einem ganz normalen Montag. In der Nordkreisgemeinde herrscht reges Treiben, der Verkehr nimmt wieder zu, wenngleich Corona allgegenwärtig ist, zum Beispiel bei Elektro Deutsch an der Bahnhofstraße. Chefin Constanze Köhler, zugleich Inhaberin eines kleinen Fotoateliers im Geschäft ihres Ehemannes, ist nachdenklich: „Die Angst schwingt irgendwie immer mit“, sagt sie. Andreas Deutsch gesellt sich hinzu. Der Weg zur Normalität werde wohl länger sein, meint er, darum: „Wir haben uns darauf eingestellt“, erklärt er und weist auf die Schutzscheibe, massiv gebaut und nun Teil des Verkaufstresens. „Für uns wäre eine Art Leitfaden mit einer Aussicht am Ende wichtig“, sagt Constanze.

In der Galerie Velke am Weideweg hat das „MC Handelsunternehmen“ nach Wochen wieder seine Tür geöffnet. Das kleine Ladengeschäft mit nicht mehr als 50 Quadratmetern befindet sich gleich neben einem asiatischen Schnellrestaurant. Eine Frau bestellt gerade etwas – durch die geschlossene Tür. Zum Mitnehmen, das geht, mehr nicht. „Für diese Betriebe ist die Situation besonders schlimm“, sagt die Kundin, während sie durch die Scheibe verfolgen kann, wie ihr Essen zubereitet wird.

Nebenan verkauft Monika Klemm KFZ-Zubehör. Vor dem Geschäft weist ein Aufsteller auf die aktuellen Regeln hin. Abstandsmarkierungen am Boden und Spuckschutz vor dem Verkaufstresen. „Viele Menschen freuen sich, dass es endlich wieder losgeht“, sagt die Chefin. Bei der Frage, ob die Einbußen durch die Schließzeit aufgeholt werden könnten, zögert sie und sagt dann kurz: „Das muss man sehen.“ Immerhin: Sowohl das Handelsunternehmen als auch Elektro Deutsch haben mehr als das Standbein Ladengeschäft.