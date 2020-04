Wer Abfall bei Alba an der Frankfurter Straße abgeben will, benötigt zurzeit Geduld.

Braunschweig. Braunschweigs Entsorger appelliert an die Kunden, Grünschnitt und Sperrmüll nicht in den Morgenstunden anzuliefern.

Alba öffnet in Braunschweig Wertstoffhöfe und wird überrannt

Die Corona-Zwangspause haben viele Braunschweiger genutzt, auszumisten. Klar Schiff haben viele gemacht in Gärten, Garagen, Kellern, Speichern. Folge: Seit Alba wieder die Wertstoffhöfe geöffnet hat, ist der Kundenansturm so stark, dass sogar die Polizei eingreifen musste.

Vier Wochen lang war geschlossen, seit einer Woche sind die Alba-Wertstoffhöfe an der Frankfurter Straße und bei Watenbüttel wieder geöffnet. Wer sie anfährt, um Grünschnitt oder Sperrmüll abzuladen, dem rät Alba-Sprecherin Sigrid Schulte: „Bringen Sie Geduld mit. Und kommen Sie nicht zu den Zeiten, in denen auch die Pendler unterwegs sind.“

Dass der Ansturm groß sein würde, das kam für die Entsorgungsspezialisten nicht gänzlich unerwartet. Denn weil die Osterfeuer abgesagt wurden, wussten viele nicht, wohin mit dem Baumschnitt: „Schon vor der Schließung der Wertstoffhöfe haben wir einen höheren Mengen-Eingang von Grünschnitt feststellen können. Außerdem weist der Verkauf von Grünabfall-Säcken einen deutlichen Anstieg auf. Die Zunahme gegenüber März 2019 betrug 151 Prozent.“

Am Alba-Servicetelefon wurde zudem immer wieder nachgefragt, wann die Wertstoffhöfe wieder öffnen? „Es bestand sogar die Sorge, dass die Müllabfuhr eingestellt wird“, so die Sprecherin. Und das sei tatsächlich auch eine Sorge bei Alba gewesen. „Wir haben darum den Betriebsablauf angepasst: Homeoffice für einen Teil der Verwaltung, Schließung der Pausenräume und ein versetzter Arbeitsbeginn für die einzelnen Kolonnen. Damit sollte vermieden werden, dass zu viele Kolleginnen und Kollegen gleichzeitig auf dem Betriebshof aufeinander treffen.“

Zudem wurde gemeinsam mit der Stadt Braunschweig ein Konzept erarbeitet, um die Ansteckungsgefahr nach Öffnung der Wertstoffhöfe so gering wie möglich zu halten. Schutzwände aus Plexiglas wurden aufgestellt. Außerdem wurden die Kontrollen verschärft: „Braunschweigs Wertstoffhöfe sind ausschließlich für die Braunschweiger da. Doch in der Vergangenheit bestand nicht die Notwendigkeit, dies scharf zu kontrollieren. Wir wussten allerdings vom Servicetelefon, dass viele aus dem Umland darauf warteten, dass wir öffnen. Wir kontrollieren jetzt scharf. Im Zweifel lassen wir uns die Personalausweise zeigen. Wer nicht in Braunschweig wohnt, muss wieder umkehren.“

Anderenfalls wären die Fahrzeug-Schlangen wohl noch länger. Sprecherin Schulte sagt: „Unser Sicherheitskonzept sieht außerdem vor, dass gleichzeitig maximal nur fünf Fahrzeuge in der Frankfurter Straße und nur 20 Fahrzeuge im Entsorgungszentrum Watenbüttel abgefertigt werden.“ Diese Begrenzung trifft zusammen mit einem Kundenansturm. „An der Frankfurter Straße werden gewöhnlich 83 Fahrzeuge täglich gezählt. Zurzeit sind es knapp 200. In Watenbüttel sind es normalerweise 220 täglich, zurzeit sind es etwa 370.“

Zu allem Überfluss hätten sich jedoch viele Braunschweiger vorgenommen, die Annahmestellen besonders früh anzufahren, um nicht lange warten zu müssen. „Der Rückstau behinderte am vergangenen Mittwoch und Samstag in Watenbüttel den morgendlichen Berufsverkehr auf der Bundesstraße 214. Die Polizei musste eingreifen.“

Dass viele Kunden nur kommen, weil ihnen Zuhause die Decke auf den Kopf fällt, das lasse sich nicht feststellen, so die Sprecherin: „Natürlich gibt es auch Kunden, die zum Beispiel nur mit einem Elektrogerät oder ein paar Dosen Lackfarbe den Wertstoffhof aufsuchen. Das ist aber ganzjährig so und kein aktuelles Phänomen.“

Normalisiert habe sich die Anlieferungssituation noch nicht, sagt Schulte: „Wir gehen davon aus, dass viele Braunschweiger unseren Hinweis, nicht gleich in den ersten Tagen nach Wiedereröffnung die Höfe aufzusuchen, beachtet haben – und uns erst noch aufsuchen werden.“

Wer die Wartezeit möglichst kurz und stressfrei halten will, dem empfiehlt die Sprecherin: „Verlegen Sie die Anlieferungen unbedingt auf die Zeit nach dem Berufsverkehr. Vermeiden sollten Sie besonders die Zeit zwischen 7 und 8.30 Uhr. Zu dieser Zeit sind viele Berufspendler unterwegs. Es gibt jedoch immer Zeitfenster am Tag, in denen erstaunlich wenig Kunden die Höfe aufsuchen. Dabei handelt es sich um die Mittagszeit und um unseren sogenannten langen Montag ab 18.30 Uhr.“