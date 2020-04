VW braucht 600.000 Schutzmasken – pro Woche

Mit Masken an die Bänder: Der Schutz vor Ansteckungen steht bei Volkswagen an vorderster Stelle.

Wolfsburg. Am 27. April rollt die Produktion im Wolfsburger Stammwerk wieder an. Der Bedarf an Schutzmasken ist riesig. Doch der Autobauer hat vorgesorgt.

In einer Woche wissen Mitarbeiter und Entscheider bei Volkswagen in Wolfsburg, wie sich eine Produktion unter den Maßgaben des umfassenden Ansteckungsschutzes in Gang setzen lässt. Ein Zuckerschlecken wird das schrittweise Hochfahren der Fahrzeugfertigung nach mehrwöchiger Zwangspause wegen der Coronaepidemie gewiss nicht. An fehlender Schutzausrüstung wird das Manöver indes nicht scheitern. Die Planer rechnen mit einem wöchentlichen Gesamtbedarf von 600.000 Mund-Nasen-Schutzmasken allein für die VW-Beschäftigten in Wolfsburg und die Mitarbeiter der Tochtergesellschaften in der Region, wenn die Produktion ab dem 27. April langsame wieder hochgefahren wird. Das Unternehmen hat in den vergangenen Wochen vorgesorgt und bereits einen Bestand von rund 500.000 Masken gelagert. 30.000 davon wurden bereits an Mitarbeiter der Technischen Entwicklung ausgegeben. Die Volkswagen-Beschaffung hat die Masken in China eingekauft. Dort hat man inzwischen verlässliche Lieferanten gefunden, so dass die Bedarfsdeckung kein Problem darstellen dürfte.

Management und Betriebsrat haben zwar alles getan, um die Arbeitsplätze in der Produktion theoretisch so sicher wie möglich zu gestalten. „Jetzt müssen wir sehen, ob auch alle Schutzmaßnahmen in der Praxis funktionieren oder ob Dinge auftreten, die wir nicht bedacht haben“, gab die stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo in einem Podcast der IG Metall einräumte. Eine entsprechende Betriebsvereinbarung soll den Schutz vor Ansteckungen gewährleisten und sieht an den Bändern – dort, wo sich ein Sicherheitsabstand nicht einhalten lässt – auch das Tragen von Schutzmasken und Schutzhandschuhen vor. Hinsichtlich der Beschaffung dieses Materials hat das Unternehmen in den vergangenen Wochen bereits wertvolle Erfahrungen gesammelt. Aus China importierte Volkswagen Hilfsgüter für Krankenhäuser und andere Einrichtungen – Beatmungsgeräte, aber auch Masken, Handschuhe und Schutzanzüge, die jetzt auch für die Produktion benötigt werden. Volkswagen spendete Material im Gesamtwert von 40 Millionen Euro. Im Wolfsburger Stammwerk arbeiten über 60.000 Menschen. In der Produktion sind rund 20.000 Mitarbeiter tätig. Zusätzlich zum Informations-Leitsystem zu Corona und den Schutzmaßnahmen des Unternehmens erhalten ab nächster Woche alle Mitarbeiter eine zwölfseitige Broschüre mit Tipps zum Schutz vor Ansteckungen.