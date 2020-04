Ab Samstag müssen in Braunschweig alle eine Maske tragen

Am Ende seiner Botschaft zeigt der Feuerwehrchef, was ab Samstag in der Stadt angesagt ist.

Braunschweig. Die „Alltagsmasken“ werden Pflicht in Bussen und Bahnen, bei Behördengängen und in Geschäften. Wer sichergehen will, näht sich selber eine.

Am Ende seiner Video-Botschaft zieht sich Braunschweigs Feuerwehrchef Torge Malchau demonstrativ eine Schutzmaske über Mund und Nase. Soeben hat er verkündet, dass das Tragen von Behelfs- und sogenannten „Alltagsmasken“ in der Öffentlichkeit im Zuge der Eindämmung der Corona-Pandemie von Samstag an in Braunschweig Pflicht ist.

Diese Masken schützen zwar den Träger nicht vor einer Infektion, aber durchaus die Mitmenschen, weil sie die Ausbreitung von Sprühnebeln beim Ausatmen, Sprechen oder Husten verhindern.

Und weil Torge Malchau vom Experten- und Krisenstab der Stadt weiß, dass es noch nicht genug von diesen Behelfsmasken gibt, erklärt er: „Wir kündigen das heute schon an, damit Sie die Gelegenheit haben, sich Masken entweder selbst zu nähen – oder sich eine zu kaufen.“ Immerhin gebe es zahlreiche Nähanleitungen, auch bei der Stadt Braunschweig. Und ein Schal tut’s auch.

Tatsächlich ist der behelfsmäßige Mund- und Nasenschutz (MNS) in Braunschweig ein knappes Gut. Am Tag, als die historische Maskenpflicht von der Stadt Braunschweig auf ihrer Facebook-Seite verkündet wird, muss die hiesige Bezirksapothekerin Ines Eder einräumen: „Es hat sich am Nachschub noch nicht wirklich viel verbessert.“

Sie spricht davon, dass der Großhandel die gewünschten Masken-Mengen nicht in ausreichendem Maße liefern kann, schlicht, weil sich die weltweit angespannte Lage auf diesem Markt nicht merklich verbessert hat.

Zwar bekommen die hiesigen Apotheken jetzt auch wieder jene preiswerten Behelfsmasken geliefert, die von einer Hildesheimer Firma aus Staubsaugerbeuteln hergestellt werden – aber auch davon nicht so viel wie ursprünglich erhofft. So war eine erste Charge von 70 000 dieser Schlicht-Masken binnen weniger Stunden vergriffen gewesen.

Ab Dienstag sollen wieder rund 100 000 davon – drei Stück für einen Euro – in Apotheken zur Verfügung stehen, die dies bestellt haben. Die Bezirksapothekerin macht übrigens klar, dass von ihnen keine Gesundheitsgefahren ausgehen sollen. Der Hersteller dieses Behelfsmundschutzes erkläre, „dass das Material der Staubsaugerbeutel weder Glasfasern noch Polymere zur Keimabtötung enthält, wie es laut Medienberichten andere Staubsaugerbeutel wohl enthalten können“.

Und bei Vergleichsuntersuchungen der sogenannten „Abscheideeffizienz“, da liege der Stabsaugerbeutel immer vorne mit dabei und habe sogar mehr Partikel unterschiedlicher Größe abgehalten als eine handelsübliche OP-Maske.

Gut zu wissen, aber eine entscheidende Nachschub-Quelle wird dann wohl doch auch in der häuslichen textilen Heim- und Hilfsproduktion der Alltagsmasken liegen. Dies ist jedoch eine Frage schlichter Kapazitätsgrenzen. Viele Initiativen, die wir bislang schon vorgestellt haben, produzieren für Profis in Alten- und Pflegeheimen, wo Nachschub dringend benötigt wird.

Der Run der Bevölkerung auf die Masken wird eine Herausforderung besonderer Art darstellen. Unsere Zeitung bringt am Mittwoch nochmal ein Schnittmuster und gibt die wichtigsten Tipps.