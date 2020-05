Stadttauben – ein Kampf um Leben und Tod

Ein prüfender Blick in die kleine Schar Tauben, die sich auf dem Platz vor dem Stadtmonument in Salzgitter niedergelassen hat. Inga Gröschler hält ein Fangnetz in den Händen, sucht unter dem Dutzend Vögel die Taube, die ihr schon vor Tagen aufgefallen ist. Ihre Füße sind verschnürt, haben sich in Fäden von menschlicher Kleidung oder in Menschenhaaren verheddert. Die Schnüre ziehen sich immer weiter zu, die Zehen entzünden sich, sterben ab, mitunter der ganze Fuß. Tatsächlich ist der gesuchte Vogel unter den Stadttauben, die Gröschler soeben mit Körnerfutter von den Dächern der umliegenden Häuser gelockt hat. Allein das Einfangen, um das Tier mit Schere und Pinzette zu befreien, will auch heute nicht gelingen.

Inga Gröschler zu Hause vor einem ihrer Käfige mit Tauben. Foto: Alexandra Ritter

Gröschler ist ehrenamtlich für das Projekt Taubenengel Salzgitter im Verein Stark für Tiere unterwegs. Zum Anlocken und Notfüttern in Zeiten der Corona-Krise hat die 37-Jährige eine Ausnahmegenehmigung vom Ordnungsamt. Denn die Stadttauben sind chronisch unterernährt, verhungern. „Sie sind keine Wildvögel, sondern Haustiere, die auf den Menschen angewiesen sind. Sie stammen von Zucht-, Brief- und Hochzeitstauben ab“, erläutert die Förderschullehrerin, die hauptberuflich an der Hauptschule Am Fredenberg in Salzgitter tätig ist. Ihre Freizeit verbringt sie mit der Taubenhilfe.

Taube Tippie erhält über eine Sonde einen Spezialbrei. Foto: Alexandra Ritter

Ein Ehrenamt, das mittlerweile nicht nur das Wochenende, sondern fünf Stunden am Tag in Anspruch nimmt, in Hochphasen sogar acht. Ein Ehrenamt, für das man starke Nerven braucht, das undankbar ist. „So viel Hass ist mir zuvor in meinem ganzen Leben noch nicht begegnet“, berichtet die Salzgitteranerin. Denn Tauben gelten im Volksmund gerne als Ratten der Lüfte, Schädlinge, Schmutz- und Krankheitsüberträger. Zu Unrecht. „Tauben übertragen nicht mehr Krankheiten als andere Tiere“, sagt Gröschler. Sie kann nicht verstehen, weshalb Menschen Hund und Katze einen Kuss geben, sich jedoch vor Stadttauben ekeln. Auch das häufig angeführte Argument des Taubenkots, der Gebäudefassaden zerstöre, lässt sie nicht gelten. „Die TU Darmstadt hat 2004 in einer Studie nachgewiesen, dass Taubenkot nicht ätzend ist, sondern annähernd pH-neutral“, zitiert Gröschler.

Salzgitters Stadtmonument, der Turm der Arbeit, ragt wie ein Fels in den Himmel. Er dient vielen Tauben als Unterschlupf. Foto: Alexandra Ritter

Mit den Vorurteilen der Menschen sind sie und ihre Mitstreiter in Salzgitter – sechs an der Zahl – fast täglich konfrontiert. „Wir haben das undankbarste Ehrenamt in der Welt. Wir sehen so viel Leid und werden für unsere Arbeit beschimpft und beleidigt, weil wir nicht wegsehen wie andere, sondern helfen“, sagt sie und berichtet mit Tränen in den Augen von einem Taubenküken, das mitten in der Fußgängerzone neben einem Café mit ausgebreiteten Flügeln und nach Luft schnappend im Sterben lag, während die Menschen drum herum ungerührt Eis aßen und Kaffee tranken. „Wie können Menschen nur so sein?“, fragt sie.

Durch Schnüre sind die Füße dieser Taube stark verstümmelt. Foto: Alexandra Ritter

Umso mehr freut sich Gröschler an diesem Tag über die positive Resonanz. Ein Mann winkt ihr zu und ruft: „Ich hab Sie vor kurzem im Fernsehen gesehen!“ Eine Frau macht auf eine verletzte Taube aufmerksam, die neben einer Bäckerei sitzt. Und Passant Uwe Gehrke (62) aus Groß Elbe bleibt interessiert stehen und fragt: „Was macht ihr denn da?“ Der Auftakt zu einem längeren Gespräch. Gröschler erläutert, dass sie sich sehr für die Einrichtung von betreuten Taubenschlägen einsetze. Denn so könnten die Tiere nicht nur vor dem Hungertod bewahrt werden, man könne vielmehr auch Tauben- gegen Kunsteier austauschen und so eine effektive Geburtenkontrolle gewährleisten; darüber hinaus kranke und verletzte Tiere behandeln. Sie hoffe, sagt Gröschler, dass die Politik ein Einsehen habe und in Salzgitter Taubenschläge einrichte. Sie selbst habe zudem einen Antrag beim Konrad-Fonds dafür gestellt. „Ein Fütterungsverbot bringt überhaupt nichts“, betont Gröschler. Denn Nahrungsknappheit ändere – anders als bei Wildtieren – nichts am Brutverhalten der Stadttauben, da dieses angezüchtet sei. „Ein Fütterungsverbot verursacht ausschließlich großes Tierleid und ist ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz“, sagt sie. Zumal eine Kommune per Gesetz verpflichtet sei, sich um die Stadttauben zu kümmern. Denn als eines der ältesten Haustiere der Menschen seien sie als Fundtiere einzustufen, so zu behandeln und entsprechend zu versorgen. „Ich will, dass das allgemeine Fütterungsverbot aufgehoben wird und es betreute Futterstellen gibt, bis Taubenschläge eingerichtet sind“, nennt Gröschler im Gespräch mit Passant Gehrke eines ihrer weiteren Ziele und verweist auch auf ein laufendes Klageverfahren der Erna-Graff-Stiftung für Tierschutz vor dem Verwaltungsgericht Kassel gegen ein Taubenfütterungsverbot. Zudem will die Tierschützerin, dass die Stadt Salzgitter Hochzeitstauben verbietet. „Hochzeitstauben haben in der Natur keine Chance. Man muss sich bewusst sein, dass man sie an seinem Hochzeitstag in den Tod schickt.“ Denn die Vögel seien nur auf Schönheit gezüchtet. „Ihnen fehlt der Orientierungssinn; sie sind kurzschnäblig, haben Probleme, Futter aufzunehmen.“ Hinzu komme ihre für die Natur völlig ungeeignete weiße Farbe.

Diese drei Tauben haben durch das PMV-Virus eine schiefe Haltung. Foto: Alexandra Ritter

Wieder zu Hause warten 24 Tauben auf Gröschler. In Käfigen, Boxen, Welpenausläufen und einer Garten-Voliere. Tiere, die ihr von aufmerksamen Passanten gemeldet wurden, die sie mitgenommen hat, medizinisch versorgt, aufpäppelt und zum Teil über Sonden ernährt. Darunter befinden sich auch Vögel, die das PMV-Virus haben; sie sind streng getrennt von den anderen Tieren. PMV, Paramyxovirose – diese Krankheit hat die Taubenbestände in vielen Städten in den vergangenen Monaten stark dezimiert. Unter anderem schlägt die Erkrankung aufs zentrale Nervensystem; die Tiere krampfen, rollen oder drehen den Kopf. „Letzten Endes sterben sie in der Natur nicht am Virus, sondern an Sekundärinfektionen oder sie verhungern und verdursten“, erläutert Gröschler.

Es klingelt. Sarah Mayer, die ebenfalls Pflegetiere betreut, steht vor der Tür. Sie bringt vier Tauben, die mit sechs weiteren nicht mehr auszuwildernden Vögeln aus Gröschlers Bestand heute zu einer anderen Tierschützerin nach Verden in eine Behindertenvoliere gebracht werden sollen. Bundesweit vernetzt sind die Taubenretter. Sie unterstützen sich gegenseitig. Denn vor Ort fehlt es an Mitstreitern – und vor allem an Pflegestellen. „Ich mache das auch nicht, weil es mir Spaß macht“, sagt Gröschler. „Ich mache das aus Mitleid. Denn um die Stadttauben kümmert sich kaum jemand. Dabei geht es für sie jeden Tag um Leben und Tod.“

Kontakt: taubenengel@stark-für-tiere.de