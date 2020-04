Corona-Schutzausrüstung für Braunschweiger Klinikum im Anflug

Apotheker William Ngaoudjo im Einsatz in der Krankenhausapotheke des Städtischen Klinikums in der Celler Straße in Braunschweig.

Es ist so weit: Freitagmorgen, 9 Uhr, traf in Shanghai/China die erste Groß-Materiallieferung für das Braunschweiger Klinikum im Rahmen der „Luftbrücke“ seines Fördervereins ein. „Das Material konnte dort bereits in Sicherheitsverwahrung genommen werden. Es ist so viel, dass nun zwei Flüge mit Frachtmaschinen erforderlich werden“, teilte uns Helmut Reise vom Förderverein mit.

Der erste Flug mit einer Frachtmaschine – nach Frankfurt – geht demnach bereits am Sonntag, der zweite soll in Frankfurt bis Freitag eintreffen. Anschließend wird die gesamte Ladung auf Lkw nach Braunschweig transportiert.

Es handelt sich um in der Corona-Krise vom Städtischen Klinikum dringend benötigtes Material für Pflegekräfte und Ärzte – in mehr als 15 Großcontainern im Gegenwert von mehr als 5 Millionen Euro. Darunter eine Million Schutzmasken für vier Millionen Euro sowie eine Million Operations-Mundschutze – und Handschuhe im Wert von 800.000 Euro.

Im Einsatz ist nach Reises Angaben ein Hamburger Spediteur, der für den Textilkonzern New Yorker des Braunschweiger Unternehmers Friedrich Knapp fliegt und eine eigene Halle mit eigenem Personal im Zollbereich des Flughafens von Shanghai besitzt. „Dass unser Material nun dort eingetroffen und damit praktisch bereits in unseren Händen ist und über eine eigene Transportkette nach Braunschweig gebracht werden kann, das ist eine sehr gute Nachricht“, sagt Reise.

Es habe vor Ort auch bereits eine Qualitätsprüfung des Materials stattgefunden. Alles einwandfrei, was auch für Klinikum-Chefapotheker Hartmut Vaitiekunas eine gute, eine wichtige Nachricht ist.

Textilunternehmer Friedrich Knapp mit seinen exzellenten Möglichkeiten im Ostasien-Geschäft konnte eingeschaltet werden, um bestelltes und bezahltes Klinik-Material sicher nach Braunschweig zu holen, was derzeit angesichts einer Art weltweiter Wildwest-Mentalität in Sachen medizinischer Schutzausrüstung keine Selbstverständlichkeit ist.

Der Förderverein des Klinikums hatte dies eingefädelt und zu Spenden aufgerufen, um diese „Luftbrücke“ finanziell abzusichern, beispielsweise mit den Kosten für das Flugbenzin. Die Spendenbereitschaft, um auf diese Weise die dringend benötigte Ausrüstung für Ärzte und Pflegepersonal auf Braunschweiger Intensivstationen herbeizuschaffen, ist immens.

Nach den Aufrufen in dieser Zeitung sind – Stand Freitag – mittlerweile mehr als 140.000 Euro auf dem Konto des Fördervereins der Freunde des Städtischen Klinikums Braunschweig eingetroffen.

„Dies dürften, grob geschätzt, zwei Drittel dessen sein, was wir an Transportkosten für die beiden Flüge benötigen“, so Reise.

Niemand weiß zudem derzeit, wie lange die Krise noch andauern wird – und welche Herausforderungen sie für die Braunschweiger Klinikum-Apotheke mit ihrer zentralen Funktion für die Region noch bringen wird, beispielsweise in der Medikamentenversorgung. Helmut Reise: „Wir müssen uns auf einen langen Zeitraum einstellen – und weiter vorbereitet sein.“

„Für die riesige Spendenbereitschaft der Braunschweiger Bevölkerung können wir uns nur ganz herzlich bedanken“, erklärt Christine Wolnik, 1. Vorsitzende des Fördervereins. Der Hintergrund bleibt ernst: Es fehlt an notwendiger Ausrüstung für Klinikpersonal angesichts des immer noch erwarteten Anstiegs von Intensivpatienten im Zuge der Corona-Krise.

Doch auf den internationalen Märkten herrscht ein Hauen und Stechen um Schutzkleidung, Geräte und Material, das teilweise kriminelle und mafiöse Züge trägt. Der reguläre Luftverkehr aus China ist nahezu zum Erliegen gekommen.

Konto: Freunde und Förderer des Städtischen Klinikums Braunschweig e.V.: Deutsche Apotheker- und Ärztebank unter dem Stichwort „Luftbrücke“. IBAN: DE 86 3006 0601 0003 3874 02