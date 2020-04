Busse und Bahnen fahren in Braunschweig wieder öfter

Die BSVG erweitert ihr Angebot ab Montag, 20. April, und wird mit Betriebsbeginn nach dem Ferienfahrplan verkehren. Die Hauptlinien fahren damit laut Pressemitteilung tagsüber wieder im 15-Minuten-Grundtakt, die Stadtbahnlinie 10 verkehrt alle 30 Minuten.

Es gilt der Ferienfahrplan

Die im Fahrplan von Montag bis Freitag mit „S“ und „SZ“, gekennzeichneten Schulzusatzfahrten verkehren nicht. „Ab Montag können viele Geschäfte wieder öffnen, der Bedarf nach Mobilität in der Stadt wird sich schrittweise wieder erhöhen. Die BSVG will dem Rechnung tragen und erweitert das Angebot vom aktuellen Sonderfahrplan zum Ferienfahrplan“, so Verkehrs-GmbH-Geschäftsführer Jörg Reincke.

Einschränkungen auf Buslinien

Einschränkungen wird es gegenüber dem Ferienfahrplan aufgrund von Personalengpässen nur noch auf den Buslinien 426, 431, 435, 436, 442 und 461 geben: . Die Buslinie 426 verkehrt ganztägig im 30-Minuten-Takt. . Die Buslinie 431 verkehrt ganztägig im 30-Minuten-Takt. Es entfallen die Fahrten zwischen Hauptbahnhof und Erfurtplatz / Sachsendamm. Die Buslinie 435 verkehrt nicht. Die Buslinie 436 verkehrt ganztägig im 30-Minuten-Takt.

Die Buslinie 461 verkehrt nicht. Ausnahme ist die Fahrt um 5.32 Uhr ab Paracelsusstraße bis P.T.B. . Die Linie 442 verkehrt nicht. An Samstagen und Sonntagen gilt der Regelfahrplan. Jedoch findet der Nachtverkehr in den Nächten von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag nicht statt. Die letzten Fahrten erfolgen wie an allen anderen Wochentagen von und zum Anschluss um 0 Uhr an der zentralen Haltestelle Rathaus. Die Vollsperrung des Rodedamms und die damit verbundenen Baustellenfahrpläne der Linien 411 und 450 gelten weiterhin bis zum 30. April 2020.

Alle Fahrzeiten sind über die elektronische Fahrplanauskunft (EFA) auf www.bsvg.net sowie die APP BSVG Netz abrufbar. Auskunft gibt es auch bei der Service-Hotline unter (0531) 383 2050.