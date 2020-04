Helmstedts Händler bereiten sich auf den Montag vor

Am Montag könnte sich die Neumärker Straße in Helmstedt wieder mit mehr Leben füllen. Die Corona-Beschränkungen für den Einzelhandel sind gelockert worden.

Eine Lockerung für den Einzelhandel ab dem 20. April haben Bund und Länder am Mittwoch erst verkündet. Richtlinien der Landesregierung zur Umsetzung der Lockerung lagen bis Freitagmittag noch nicht vor. „Wir gehen davon aus, dass die Rechtsverordnung des Landes bis zum Wochenende bei uns eintrifft“, erläuterte Helmstedts Bürgermeister Wittich Schobert am Freitagmittag. „Wir werden sie uns sofort genau anschauen, zur Not auch am Sonntag, und ich gehe davon aus, dass wir ab Montag Fragen von Geschäftsleuten und Ladeninhabern beantworten können.“

Im Grunde, so Schobert, müssten ab Montag die Regeln eingehalten werden, die seit einiger Zeit schon gelten und längst jedem vertraut sein dürften. „In den Geschäften wie auch in möglichen Warteschlangen davor muss der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen eingehalten werden. Und pro zehn Quadratmeter Verkaufsfläche darf sich ein Kunde im Laden aufhalten.“ Wenn das beherzigt und von den Ladeninhabern durchgesetzt werde, seien für Montag keine größeren Probleme zu erwarten.

Die Stadt werde auf Kontrollen aber nicht verzichten, machte Schobert klar. „Ordnungsamt und Polizei stehen in engem Kontakt und sie werden die Kontrollen bei Bedarf gemeinsam vornehmen.“

Christian Blank, Sprecher der Werbegemeinschaft Helmstedt aktuell/Stadtmarketing, bestätigte am Freitagmittag, dass die Einzelhändler auf die Richtlinien des Landes für die Lockerungsmaßnahmen warten würden. Unter den Mitgliedern habe man eine Schnellumfrage gemacht und es sei davon auszugehen, dass viele Geschäfte in der Innenstadt am Montag ihre Türen wieder öffnen werden. Dabei sei es ein Vorteil, dass Helmstedt noch über zahlreiche kleinere Läden verfüge, die alle unter der vorgegebenen Obergrenze von 800 Quadratmetern Verkaufsfläche lägen.

Zu den Geschäftsleuten, für die ab Montag der Ladenbetrieb wieder einsetzen soll, gehört Meike Jenzen-Kociok von der Buchhandlung Juliusbuch. Sie teilte uns zu ihren Vorbereitungen mit: „Aktuell benutzen wir die Vorgaben des Landesverbandes NRW vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Klebeband, Desinfektionsmittel, Vorbereitung der Schutzhinweise für Kunden, Spuckschutz und kleidsame Mundschutze für die Mitarbeiter warten auf den Einsatz am Montag. Wir werden nur einzeln arbeiten – eine Kollegin pro Schicht.“