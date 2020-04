Ich hatte Corona – der Erfahrungsbericht eines Braunschweigers

Es ging so schnell, wie ich es von der Influenza (Grippe) kannte. Zuerst unverdächtiger trockener Husten. Plötzlich Fieber, Schüttelfrost nur zwei bis drei Stunden und dann die elende Atemnot über Tage hinweg. Verschleimte Bronchien bis in die Spitzen. Endlos husten bis zur Kraftlosigkeit – und das über mehrere Tage.

Dann ging es aufwärts – mit Sekundärfolgen, die inzwischen auch überwunden sind. Hier könnte die Geschichte enden. Tut sie aber nicht, weil dazwischen auch erlebnisreiche Tage liegen.

Tage des Zweifels, des Verlassenseins, der Hilflosigkeit und manchmal auch der helfenden Inkompetenz bei Ärzten und Behörden.

Den Brief des Arztes, den ich zuerst an meinem Urlaubsort Berlin aufsuchte, rahme ich mir ein: Sie haben keinen Coronainfekt, so seine Diagnose, ohne mich untersucht zu haben. Das ließ ich mir schriftlich geben. Und so durfte ich offiziell weiter als Virenschleuder dienen.

Weil ich der Diagnose tief misstraute, ging ich in Berlin in Selbstquarantäne. Und so bekam ich erst zehn Tage später meinen Corona-Test. Den wollte mir zuerst wieder ein Arzt verweigern, weil ich nach dem Robert-Koch-Institut (RKI) kein Corona-Risikopatient sei, also könne ich auch kein Corona haben.

Dem glaubte ich begründbar nicht. Mein Hausarzt in Braunschweig verhalf mir zum Test – und der war positiv, wie er mir nachts um 23.30 Uhr mitteilte.

Zu dem Zeitpunkt hatte ich schon keine Symptome mehr. Inzwischen sind die RKI-Richtlinien verändert, sodass man leichter zu einem Test kommt. Wichtig war die Frage, wie lange – also von wann bis wann – ich infektiös war.

Bin ich es vielleicht noch immer? Und bin ich wirklich nun immun gegen Covid-19? Informationen aus Ostasien stimmten mich nicht optimistisch. Seit kurzem weiß ich durch den Podcast des NDR von Professor Drosten aus der Berliner Charité, dass bei mir Immunität vorliegen müsste.

Das Braunschweiger Gesundheitsamt wurde durch das Diagnoselabor von meiner Infektion informiert. Sie riefen mich an und teilten mir mit, dass ich nun in Quarantäne sei – und dass ich meine Kontaktpersonen der letzten zwei Wochen mitteilen müsste.

Schön wäre es gewesen, wenn ich ein Schreiben bekommen hätte, in dem man mir alles Wichtige mitteilt. Quarantäne ist ja immerhin ein schwerer Eingriff in meine Freiheitsrechte. Und wer muss alles ab wann und bis wann auf dem Kontaktzettel stehen? Und an wen muss ich mich wenden, wenn ich krank werde usw.?

Ich warte auf den Antikörpertest, der ja in Braunschweig entwickelt wurde. Mit dem Test wird man feststellen können, wer gegen Covid-19 immun ist. Koordiniert wird die Studie von dem Epidemiologen Gérard Krause vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI) in Braunschweig.

Der Test braucht eine sehr hohe Zuverlässigkeit und Genauigkeit. Ich gehe erst mal weiter in eine freiwillige Quarantäne und nutze ständig den Mund-Nasenschutz (MNS), wenn ich draußen bin. Ich brauche ihn zwar nicht, aber ich will ein Signal zu senden, dass ich unser Problem verstanden habe.

Mir ging es gesundheitlich sehr schlecht nach Corona. Mein ganzes Umfeld war in Quarantäne, einschließlich meines Hausarztes. Kein Arzt wollte mich haben!

Und so wandte ich mich an den ärztlichen Notdienst. Er kam sehr schnell und war hoch kompetent. Der kam schwer geschützt in meine Wohnung und untersuchte mich. Die Sekundärinfektionen, wie Bronchitis und Asthma, waren zum Glück beherrschbar, dauerten aber. Zum Glück keine Lungenentzündung. Doch die Schwäche geht nicht aus dem Körper – und das nun schon seit Wochen.

Geduld ist angesagt. Wer versorgt mich in der Quarantäne? Das Problem löste sich durch einen Freund, von dem ich es nicht erwartet hatte. Täglich rief er an und versorgte mich. Es klingelte, und alles Erwünschte stand vor der Tür.

Auch andere boten mir ihre Hilfe an. Für mich war die Hilfe nicht selbstverständlich. Noch heute bin ich dankbar gerührt. An die Quarantäne erinnere ich mich auch positiv. Sie kann eine gute Zeit sein. Man hat viel Zeit nachzudenken. Zum Beispiel darüber, was wirklich wichtig ist.

Das Essen wurde mir gebracht und ein Notarzt kam. Ich hätte auch 112 anrufen und ins Krankenhaus gehen können. Es ist gut zu wissen, dass das klappt in unserer Stadt. Mit den Menschen und den Diensten.

Lebensentscheidend und daher wichtig sind Essen, Gesundheit und Menschen, die für mich da sind, wenn es schlecht geht. Solidarität bekommt in schwierigen Zeiten eine andere Wertigkeit. Man schafft es nicht alleine. Ohne Kooperation im Großen (unter Staaten) wie im Kleinen (unter den Menschen) wird ein internationales und persönliches Problem nicht lösbar.

Das in der Biologie unter Lebewesen verankerte Prinzip der Kooperation, es bedarf mit Sicherheit zukünftig einer deutlich stärkeren Berücksichtigung als das der Konkurrenz.

Covid-19 gibt uns die Gelegenheit, den Begriff der „Systemrelevanz“ neu zu definieren. Ist systemrelevant, was dem Aktiendepot nutzt oder was uns zur Überlebenssicherheit verhilft? Diese Diskussion hat begonnen.

Insbesondere auch die, ob es klug ist, systemrelevante Einrichtungen, also die, die der Überlebenssicherheit des Menschen dienen, privaten Eigentümern zu übergeben.

Der Gewinn eines Krankenhauses sollte in der den Menschen zugewandten und erfolgreichen Behandlung liegen und nicht in der Bewertung des Aktiendepots eines privaten Trägers. Systemrelevant ist all das, was so nachhaltig ist, dass es der Enkeltauglichkeit dient.

* Dr. Uwe Meier (72) ist Agrarwissenschaftler und Agrarethiker in Braunschweig. Als wir von seiner Erkrankung und Genesung erfuhren, haben wir ihn um seinen Bericht gebeten.