Händler atmen auf: Ab Montag dürfen ihre Läden wieder öffnen

Renata Kurth (48) steht in ihrem Laden und strahlt mit der Sonne draußen um die Wette. „Ab Montag sind wir wieder da“, freut sich die Boutiquen-Besitzerin („Freya“, „Fräulein Freya“). Die Nachricht, dass die Bundesregierung die strengen Corona-Vorschriften im Einzelhandel vorerst lockern wird, macht sie glücklich. Denn die lange, triste Zeit seit dem 17. März, als sie ihre beiden Modeläden Vor der Burg schließen musste, hätten Nerven gekostet.

Einnahmen brachen plötzlich weg

Die Einnahmen brachen von einem auf den anderen Tag weg, wie bei so vielen, vielen Geschäftsleuten. Während die Kosten und hier vor allem die Mieten munter weiter liefen.

Der spontan gestartete Lieferservice, sagt Renata Kurth, sei da kaum mehr als der berühmte Tropfen auf den heißen Stein gewesen. Ja, über Instagram und Facebook habe sie ein paar Sachen verkaufen, sprich: an die Frau bringen können. Und auch ihr Vermieter habe sich in schwierigen Zeiten wie diesen solidarisch gezeigt. „Ich konnte mich mit ihm einigen. Die Lösung ist für mich zufriedenstellend.“ Bei Vermieter Nr. 2 seien die Gespräche „nicht ganz so optimal gelaufen“, lässt die 48-Jährige durchblicken.

Nicht alle Mieter solidarisch

Und das ist eine Erfahrung, die laut Olaf Jaeschke, Vorsitzender der Interessengemeinschaft der Innenstadt-Kaufleute (AAI), einige Einzelhändler machen mussten. „Es gibt Privatleute, die sehr kooperativ waren, und auf der anderen Seite große Fondsgesellschaften, die jegliche Zugänglichkeit ablehnen.“

Wenn am Montag viele kleinere und mittlere Läden bis 800 Quadratmeter Verkaufsfläche nach mehr als einem Monat wieder öffnen, sei die Sorge der Händler nicht verflogen, so Jaeschke. Die Umsatzverluste seit Mitte März seien nicht wieder hereinzuholen. Und dann dürfe man nicht vergessen, dass die früheren Verhältnisse nicht mit einem Schlag wieder hergestellt sind, als wenn jemand einen Schalter umgelegt hätte. Der Run in die City werde sich in Grenzen halten, ist der AAI-Vorsitzende überzeugt. „Die Umsätze werden nicht mit einem Schlag das normale Maß erreichen.“

Wobei unklar ist, ob nicht auch die großen Geschäfte wie Saturn und Media Markt am Montag mit am Neustart sein werden, zumindest in abgespeckter Form. „Es gibt Aussagen, dass dies möglich sein wird, sofern die Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter reduziert wird“, sagt Mark Alexander Krack, Geschäftsführer des Einzelhandelsverbandes Harz -Heide. Ansonsten ist auch Krack ist über die Lockerung der Corona-Regelungen erleichtert. Viele Betriebe, weiß er, seien unsicher gewesen, wie es mit ihnen weitergehen soll. Jetzt hätten sie Klarheit.

Mietverträge prüfen

Was die Finanzsituation mancher vor allem kleinerer Läden betrifft, so bringt der Jurist die Möglichkeit von Mietkürzungen ins Spiel. Entscheidend sei, ob der jeweilige Mietvertrag das hergebe. „Es müsste darin eine Geschäftsgrundlage vereinbart sein, beispielsweise Passantenzahlen vor dem Geschäft, die aufgrund der Corona-Krise weggefallen sind. Dann hätte der Mieter aus meiner Sicht gute Chancen.“

Die Entscheidung, den Shutdown jetzt in Teilen zurückzufahren, sei gut, findet AAI-Vorsitzender Olaf Jaeschke, der sein Geschäft, eine Galerie, ebenfalls am Montag wiedereröffnen wird. Eine längere Zeit ohne Umsätze hätte für viele Ladenbesitzer womöglich das Aus bedeutet. Leerstände wären die Folge gewesen. „Dann hätten wir nach der Corona-Krise unserer Innenstadt nicht mehr wiedererkannt.“

Der Frühling ist da – die Kunden bald auch wieder. So haben zumindest die Modeläden wie der von Renata Kurth jetzt noch die Chance, zumindest einen Teil ihrer Frühjahrskollektion loszuwerden, bevor die neue Kollektion reinkommt. Renata Kurth hat die Stellung gehalten. Sie sagt: „Die Krise hat uns Einzelhändlern einen neuen Impuls gegeben: Kunden mehr auch übers Internet anzusprechen.“