„Fridays for Future“ Braunschweig: Klimastreik am 24. April

Der nächste globale Klimastreik der „Fridays for Future“-Bewegung steht am Freitag, 24. April, an. Demos auf der Straße sind derzeit allerdings nirgendwo möglich. Wie Nele Evers, Sprecherin der Braunschweiger Ortsgruppe, mitteilt, hat man sich daher weltweit Alternativ-Aktionen überlegt. Das Motto: Laut sein, ohne auf die Straßen zu gehen? Na klar!

Die Schülerin Karen Bauer (18) sagt dazu: „Aktuell ist es wichtiger denn je, sich solidarisch zu zeigen. Das fängt damit an, dass wir Zuhause bleiben. Um trotzdem weiterhin laut und sichtbar zu sein, haben wir viele Möglichkeiten gefunden, von Zuhause aus zu demonstrieren. Denn die Klimakrise hört nicht einfach auf, wenn wir mit einer weiteren Krise klar kommen müssen!“

Ab Freitag, 17. April, findet auf den Social Media-Kanälen der Ortsgruppe Braunschweig eine Online-Aktionswoche statt. Sie soll unter anderem aus kleinen Challenges, Bastelanleitungen und Ideen bestehen, um das eigene Leben nachhaltiger zu gestalten. Außerdem diene sie der Vorbereitung auf den globalen Streik. Mehr dazu ist vor allem bei Instagram zu finden (@fridaysforfuture.bs).

Laut dem Braunschweiger FFF-Team werden zurzeit außerdem Demoschilder für eine große Aktion in Berlin gesammelt. „Noch bis Montag können Demoschilder mit einer maximalen Größe von 80 x 50 Zentimetern in der Fahrradwelt, Wendenstraße 58, abgegeben werden“, sagt Nele Evers. „Am 24. April wird es einen bundesweiten Livestream geben, an dem sich auch die Braunschweiger Aktivist*innen beteiligen. Weitere Informationen dazu werden im Laufe der nächsten Woche via Social Media kommuniziert werden.“

Studentin Emilie Knapheide (19) betont: „Wir fordern, jede Krise als solche zu behandeln. Welche Krise, ob also Klima- oder Coronakrise, spielt dabei keine Rolle. Deshalb passen auch wir uns der Situation an, setzen uns aber auch weiter für das Klima ein. Dies geht mit Hilfe des Internets, da wir dort die Möglichkeit haben, weiter sicher laut und aktiv zu bleiben.“