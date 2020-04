Dachstiftung Diakonie Kästorf fordert Isolationsende für Pflegeheime

Gifhorn. Die Vorstände Jens Rannenberg und Hans-Peter Daub schreiben offenen Brief an Sozialministerin Carola Reimann.

Den Pflegeheimen gilt während der Corona-Pandemie besonderes Augenmerk, wenn es um den Schutz der durchweg zur Risikogruppe gehörenden betagten Bewohner geht. Trotzdem fordern die Vorstände der in Gifhorn beheimateten Dachstiftung Diakonie, Jens Rannenberg und Hans-Peter Daub, im Zuge einer allgemeinen Lockerung der Kontaktverbote auch die Isolierung der Pflegeheimbewohner wieder zurückzunehmen. Das formulieren sie in einem offenen Brief an Sozialministerin Carola Reimann.

„Die Therapie darf nicht schlimmer sein als die Krankheit, der sie begegnet“, zitieren Rannenberg und Daub die Epidemiologen. Der Idee, man könne die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus stärker lockern, wenn gleichzeitig besonders gefährdete Bevölkerungsgruppen wie Pflegebedürftige weiterhin umso stärker isoliert bleiben, erteilen die beiden eine klare Absage: „Denn für wenige ist Kontakt so überlebenswichtig wie für Seniorinnen und Senioren in der Situation der Pflegebedürftigkeit. Ihnen Kontaktmöglichkeiten zu verwehren, steht je länger je mehr in keinem Verhältnis zur Gefahr einer Erkrankung.“

Deshalb fordern die beiden Vorstände: „Heben Sie die weiteren Restriktionen auf, die die Kontaktmöglichkeit von pflegebedürftigen Menschen mit den wichtigsten Menschen, die zu ihrem Leben gehören, ausschließen oder nahezu unmöglich machen.“ Viel mehr sollte die Politik der Versorgung der Pflegeheime und der ambulanten Pflegedienste mit medizinischem Mundschutz und Schutzausrüstung oberste Priorität einräumen. „Auch im Blick auf die Durchführung von umfassenden Testreihen müssen Pflegeheime prioritär behandelt werden.“

Zudem solle der Aufnahmestopp für Pflegeheime aufgehoben und die Arbeit in Tagespflegen stückweise wieder aufgenommen werden. „Ersetzen Sie die strafbewehrten Verordnungen durch Handlungsempfehlungen für Pflegeheime, Pflegedienste und unterstützende Systeme.“

Denn, so heißt es im Brief an Reimann, Pflegeheime und Pflegekräfte könnten mit der Infektionsgefahr umgehen. „Das ist ihr Alltag. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter in der Pflege weiß, dass schon das Norovirus für Hochbetagte eine große Gefahr darstellt. Sie haben die erheblich größere Infektionsgefahr des Coronavirus verstanden und wissen, was getan werden kann und muss, um eine Ansteckung und die Ausbreitung auch in einem Pflegeheim zu verhindern.“

Niemand werde verhindern können, dass in Pflegesituationen Menschen infiziert werden, erkranken und möglicherweise auch sterben. Das habe mit Leichtfertigkeit oder fehlenden Vorschriften nichts zu tun, sondern sei „der Lebenssituation und dem unvermeidlichen Lebensrisiko geschuldet“. Rannenberg und Daub: „Es ist auch keine Katastrophe, am Ende eines langen Lebens an einer Infektion zu sterben – unter der Voraussetzung guter palliativer Begleitung. So empfinden und äußern sich potenziell Betroffene selbst.“

Allerdings sei es eine Katastrophe für Pflegebedürftige, von den Menschen abgeschnitten zu werden, die zum eigenen Leben gehören. „Die psychischen und damit auch physischen Auswirkungen ... stehen in keinem Verhältnis zur verbleibenden Gefahr einer viralen Erkrankung.“ Und: „Die weitgehenden Kontaktbeschränkungen nehmen diesen Beziehungen wertvolle Zeit, die nicht nachzuholen ist.“

Ministerin Carola Reimann finde es allerdings „zynisch, wenn behauptet wird, dass man ein hohes Infektionsrisiko eben eingehen müsse“. Das antwortet sie zum offenen Brief auf Anfrage unserer Zeitung. Ihr sei auch daran gelegen, dass die Menschen in den Heimen nicht vereinsamen und weiterhin soziale Kontakte pflegen können. „Wir unterstützen deshalb ausdrücklich die Bemühungen der Träger, Konzepte zu entwickeln, die Besuche unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln möglich machen.“ Das Land stehe beratend zur Seite.

Die Verhängung von Besuchsverboten und Aufnahmestopps sei dem Ministerium „sehr schwer gefallen“. Sie stellten einen gravierenden Eingriff dar. „Sie sind aus unserer Sicht aber unumgänglich, um die Gesundheit und das Leben der Bewohner zu schützen. Leider gibt es auch in Niedersachsen bereits traurige Beispiele dafür, was passiert, wenn sich das Virus erst einmal in einer solchen Einrichtung verbreitet.“ Die Folge seien viele Todesopfer und eine hohe psychische Belastung für Pflegepersonal, Ärzte und Bewohner.