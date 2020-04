Braunschweiger Schulrechner unterstützen Corona-Forschung

Es ist die fünfte Woche, in der an Braunschweigs Schulen kein Unterricht stattfindet. Auch am Wilhelm-Gymnasium herrschte zuletzt gähnende Leere.. Schüler und Lehrer sind zu Hause Doch die Computer der Schule arbeiten auf Hochtouren. Sie sind bei Folding@home angemeldet und unterstützen so die Corona-Forschung.

Weltweit wird an dem Virus geforscht mit dem Ziel, einen Impfstoff und Medikamente zur Bekämpfung der Atemwegserkrankung Covid19 zu entwickeln. „Ein Teil der Arbeit besteht darin, zu verstehen, wie das Virus überhaupt funktioniert“, sagt Nils Lennart Bruns, Schülersprecher des Wilhelm-Gymnasiums. Um das Virus zu untersuchen, müssen die Proteinfaltung und andere Arten von Molekulardynamik simuliert werden. Dafür benötigt es viel Rechenpower. Hier setzt Folding@home an. Das Prinzip ist simpel: Die komplexen Aufgaben werden in Teilaufgaben aufgeteilt, die an verschiedene Rechner verteilt werden. Dafür werden ungenutzte Rechnerkapazitäten verwendet, die Freiwillige der medizinischen Forschung zur Verfügung stellen – so entsteht quasi ein dezentraler Supercomputer.

„Jeder kann die nicht genutzte Rechenleistung seines Computers zu Hause für die Forschung spenden“, erklärt Schüler Nils.

Folding@home wurde bereits vor knapp 20 Jahren von der Stanford University für die Erforschung von Krankheiten wie Alzheimer, Huntington oder Krebs ins Leben gerufen. Seit vergangenem Jahr steht es unter der Leitung von Gregory Bowman, Professor für Biochemie und molekulare Biophysik an der Washington University School of Medicine und wird von verschiedenen wissenschaftlichen Einrichtungen und Forschungslabors weltweit kollektiv genutzt.

Mit dem Coronavirus hat das Projekt unglaublich an Dynamik gewonnen. Bowman sprach zuletzt von einer Rechenleistung von 470 Petaflops. Das ist mehr, als die sieben schnellsten Computer der Welt zusammen leisten.

Nils Lennart Bruns erzählt: „Ich habe von dem Projekt häufiger gelesen, fand es gut, habe bislang aber nichts dazu beigetragen.“ Doch als er mitbekam, dass zurzeit speziell die Corona-Forschung unterstützt wird, installierte er das Programm auf seinen fünf heimischen Computern. Die laufen seitdem rund um die Uhr: „Ich schlafe jetzt mit einem Rauschen im Hintergrund, aber daran gewöhnt man sich schnell“, sagt Nils lachend.

Der Schüler überlegte, wie er weitere Rechnerkapazitäten mobilisieren könnte – und fragte in seiner Schule nach, da die dortigen Computerräume derzeit nicht genutzt werden. Schulleiter Volker Ovelgönne gab grünes Licht und lobt: „Die Idee, gepaart mit beeindruckender Kompetenz und der Bereitschaft, diese für die Allgemeinheit einzusetzen, finde ich großartig.“ Jetzt laufen 39 Rechner täglich von 7 bis 15 Uhr, also dann, wenn sich Handwerker, Schulleitung oder Lehrkräfte im Gebäude befinden. Zusammen mit Lehrer und Administrator Philip Gemmer hat Nils die Rechnerleistung optimieren und vervielfachen können: „Wir sind jetzt bei rund 55 TerraFlops Rechenleistung“, teilt er mit. Das Projekt hat weltweit rund 1,4 Millionen Teilnehmer. Weil die meisten als Privatperson mit nur ein oder zwei Rechnern angemeldet sind, sei das Wilhelm-Gymnasium im Ranking unter den ersten zwei Prozent gelandet, sagt Nils: „Für jede Aufgabe, die man gerechnet hat, bekommt man Punkte. So entsteht das Ranking. Das motiviert.“

Das Programm sei für Laien gemacht: „Die Installation des Clients dauert keine fünf Minuten. Dann lässt man den Rechner einfach seine Arbeit machen.“ Das System sei sicher, sagt Nils: „Der Rechner holt sich seine Aufgabe ab. Das heißt: Niemand greift auf den Rechner zu.“ Der PC rechnet mehrere Stunden an einer Aufgabe, je nachdem, wie komplex diese ist. Dann meldet er das Ergebnis weiter.

Ob das Projekt nach den Corona-Ferien am WG weiterlaufen kann, will Nils Lennart Bruns noch klären. „Die Software ja dafür gedacht, im Hintergrund zu laufen. Also wäre das durchaus möglich.“

FOLDING@HOME:

Jeder Benutzer eines PCs mit Windows, Mac OS X oder Linux kann ein Client-Programm herunterladen, das als Dienst im Hintergrund arbeitet, und so die weltweite Corona-Forschung unterstützt.

Weitere Infos im Internet unter www.foldingathome.org

Fragen zur Installation per Mail an Nils Lennart Bruns: nils.lennart.bruns@wilhelm-gym.net