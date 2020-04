Geschäftsleben zu Corona-Zeiten – wie eine Achterbahnfahrt

Für den Helmstedter Geschäftsmann Lorenz Flatt und seine Mitarbeiter waren die vergangenen fünf Wochen inmitten der Corona-Krise wie eine Achterbahnfahrt – ein ständiges Auf und Ab. Die Regeln zur Öffnung von Läden in systemrelevanten Branchen wurden zweimal grundlegend geändert. Elf Tage musste auch der Betreiber des OBI-Fachmarkts in Helmstedt sein Geschäft für Privatkunden schließen. Was das bedeutete, schildert er uns in einem Gespräch.

Phase 1: Am 13. März wurde die Schließung aller Schulen und Kindergärten verkündet. Vier Tage später folgte der angeordnete Shutdown für viele Bereiche in Gastronomie und Einzelhandel. Boutiquen, Buchläden, Restaurants und Kneipen waren zunächst eingeschränkt geöffnet oder mussten ganz schließen.

Bau- und Gartenmärkte waren nicht betroffen. Dort brummte das Geschäft. „Wir machten Rekordumsätze, nicht nur weil der Frühling naht. Viele Menschen hatten sich Projekte für zuhause vorgenommen, ob im Haus, in der Wohnung oder im Garten“, berichtet Lorenz Flatt. Oftmals fluteten ganze Familien die Gänge zwischen den Holz-, Werkzeug- und Sanitärregalen. Leider führte dieser Run dazu, dass in diesen Centern eine neue Quelle der Ansteckung drohte. „Ja, ich hatte Angst um meine Mitarbeiter“, gesteht Flatt. Neben anderen Aktivitäten bastelte er eiligst kleine Warnschilder zum Anheften für sein Verkaufs- und Beratungspersonal, auf denen Stand: „Abstand halten“. Die Maßnahme funktionierte: Die Kunden hielten Distanz, die Belegschaft war beruhigt, sie spürte dadurch – zumindest innerlich – eine Entlastung.

Auch nach Ostern ist Obi-Fachmarkt in Helmstedt mehr als gut besucht. Foto: Jürgen Paxmann

Phase 2: Der Hype auf die Waren in Bau- und Gartencentern währte nur eine Woche. Dann zog die Niedersächsische Landesregierung die Notbremse. Per Verordnung, erlassen am 22. März, einem Sonntag, war es den Märkten künftig lediglich gestattet, gewerbliche Kunden unter Vorlage eines Gewerbescheins zu bedienen. Die Ansage kam prompt und stickum. „Man musste die Allgemeinverfügung schon sehr genau lesen, um sie richtig zu deuten“, erläutert der Helmstedter Unternehmer.

Montags hatte er das Geschäft um 8 Uhr öffnen lassen, dann machte die Nachricht vom Erlass die Runde. Eine Stunde später war der Markt wieder zugesperrt: Private Kunden bekamen keinen Einlass, oft zum Verdruss der ebenso verdutzten Besucher. Die endgültige Fassung der neuen Regelung erreichte die Öffentlichkeit erst am Dienstag, 24. März. „Da hätte ich mir mehr Transparenz und mehr Vorlaufzeit gewünscht“, kritisiert Flatt.

Nun musste er über etwas nachdenken, was im Handel eigentlich nie vorkommt: Kurzarbeit. Mit dem Betriebsrat wurden darüber Gespräche geführt, der Antrag am 31. März gestellt. Zum Glück gab es für die Mitarbeiter noch die Möglichkeit, bei voller Entlohnung Resturlaub zu nehmen und Überstunden abzubauen. Eine andere Nachricht änderte zwei Tage später die Situation einmal mehr grundlegend: Niedersachsens Baumärkte durften unter Auflagen wieder öffnen. Die Kurzarbeit war somit vom Tisch.

Phase 3: Am 4. April, ausgerechnet einem Sonnabend, war das Warensortiment wieder für alle da. Lorenz Flatt schaltete Zeitungsanzeigen, vor allem deswegen, um die Kundenströme zu kanalisieren beziehungsweise auf deren Verhalten einzuwirken. Die Regeln, die alle schon vom Einkauf in Lebensmittelmärkten kennen, lauteten: Einzeln eintreten, nur mit Einkaufswagen, ansonsten draußen warten. „Es bildete sich eine Warteschlange quer über den Parkplatz. Aber die meisten zeigten sich sehr geduldig“, lobt Flatt seine Kunden.

Unangenehm und letztlich überflüssig war der Besuch von Polizeibeamten, die auf eine Anzeige hin überprüfen sollten, ob sich womöglich zu viele Menschen im Markt aufhielten. „Dabei hatten wir die Zahl der Einkaufswagen auf 80 begrenzt. Vom Platzangebot hätten wir viermal mehr Kunden reinlassen dürfen.“

Aber auch in diesem Moment hieß es: Besonnen bleiben, klare Regeln befolgen, sich nicht irre machen lassen. „Nur so funktioniert es“, gibt Flatt eine Parole aus, die Mitarbeiter wie Kunden weitgehend befolgten. Was ihm große Sorge bereitet, ist der Abriss von Lieferketten. Der Warenstrom aus China sei unterbrochen, Spediteure seien überlastet, die Nachfrage zum Beispiel im Gartenbereich zu hoch.

Manche Artikel seien nicht mehr zu bekommen, „auch bei uns wird es Engpässe geben", so Flatt. Sobald ein System aus dem Tritt kommt, werde es schwer, es wieder zum Laufen zu bringen. Als Vizepräsident der Industrie- und Handelskammer weiß er, dass dieser Satz für die meisten anderen seiner Kollegen und Mitbewerber im Handel gilt. Er denkt dabei vor allem an die Ladenbetreiber, die bislang nicht einmal die Achterbahnfahrt erleben durften, weil ihre Betriebe gänzlich geschossen bleiben müssen.