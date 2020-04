Braunschweiger Schausteller bringen Senioren Orgel-Ständchen

Schwarzwaldstübchen-Chef Thomas Bronswyk, Mandelbrenner Claus Dannehl, Mummewirt Andreas Beinhorn und all die anderen Schausteller, die jetzt wie so viele Menschen in Kurzarbeit sind, hat man schon fröhlicher gesehen. Die Sonne strahlt, die Kirmesleute aber sind bedrückt. Wie geht es für sie weiter? Seit dem Weihnachtsmarkt ist kein frisches Geld mehr in die Kassen geflossen. Und jetzt das, als eigentlich auf dem Schützenplatz die Frühjahrsmesse losgehen sollte.

Am Montag besuchten die derzeit „beschäftigungslosen“ Bronswyk & Co. Braunschweiger Senioren und brachten eine alte Kirmesorgel, Baujahr 1904, mit. Eine halbe Stunde dudelte sie, angetrieben von einem Lochband. Los ging’s im Senioren- und Pflegezentrum Bethanien, dann zogen die Schausteller weiter nach St. Vinzenz und schließlich zu den Awo-Zentren am Peterskamp und am Inselwall.

Senioren klatschten Beifall

Ines Kempf, Mitarbeiterin in Bethanien, war gerührt. „Das war mal eine schöne Abwechslung für uns alle“, freute sie sich über ein spontanes Kirmesorgel-Konzert im Garten hinter dem Haus. Auf ihren Balkons klatschten die Bewohner mit. Andere saßen unten im Garten und konnten die schöne alte Kirmesorgel besser bestaunen. Sie leben aktuell in einer kleinen beschützten Welt, die am Gartenzaun endet. Besuch? Momentan nicht möglich. Angehörige geben Geschenke am Eingang ab und andere kleine Aufmerksamkeiten, um Lichtblicke im tristen Corona-Alltag zu setzen.

Und dann sei da noch die Brief-Aktion, berichtet Ines Kempf. „Kinder schreiben uns Briefe, unsere Bewohner schreiben zurück. Später soll dann mal ein Fest veranstaltet werden, auf dem sich beide Seiten kennenlernen.“ Das ist der Plan.

Wie ist die Situation?

14. April 2020. In unserer Stadt hat die 5. Corona-Woche begonnen. Seit Ostern sind die Straßen leerer denn je. Viele sind daheim und machen jetzt Osterurlaub. Kaum noch Autos sind unterwegs, doch die Ampeln zeigen seltsamerweise Rot. Auch sie entschleunigen das öffentliche Leben.

… und die Schausteller?

Ihnen geht es schlecht. Die Frühjahrsmesse steht eigentlich an – und nun das. Von „einer Art Berufsverbot“ spricht Thomas Bronswyk, Vorstandsmitglied des Braunschweiger Schaustellerverbandes, der mit der Orgel-Aktion nicht nur Senioren eine Freude bereiten wollte. Motto: „Hand in Hand – Schausteller helfen im ganzen Land“, ins Leben gerufen vom Dachverband des Schaustellerbundes (DSB). Es geht um mehr. Die Aussichten für die kommenden Monate seien ungewiss, heißt es. Für viele Betriebe sei das existenzgefährdend.

Krise trifft ins Mark

In einem Offenen Brief hat sich der Deutsche Schaustellerbund jetzt an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gewandt. Die Corona-Krise habe die 5000 Schaustellerfamilien in ganz Deutschland ins Mark getroffen, heißt es darin. Mit der Absage sämtlicher Traditionsvolksfeste sei ihnen der Arbeitsplatz genommen worden. Die Kassen seien leer, die Existenzen bedroht.

Doch mit Mut und Geduld, auch mit staatlicher Hilfe, gesellschaftlichem Zusammenhalt und der Aussicht, dass das wirtschaftliche Leben in einigen Wochen sukzessive wieder starten wird, sei man zunächst noch zuversichtlich gewesen. Diese Zuversicht habe der Gesundheitsminister mit seiner jüngsten Aussage zunichte gemacht: „Partys und Volksfeste“ seien das Letzte, was wieder stattfinden werde, das Ansteckungsrisiko sei hier zu hoch und derartige Veranstaltungen seien am verzichtbarsten, habe es geheißen.

Diese Einschätzung weisen die Schausteller zurück. Unbestritten kämen auf Volksfesten viele Menschen zusammen, dies jedoch auf sehr großen Plätzen, unter freiem Himmel und damit an frischester Luft. Die Ansteckungsgefahr sei deshalb nicht so groß.

Und: Volksfeste, die zum Kulturgut zählten, mit „Partys“ gleichzusetzen werde deren Tradition nicht gerecht. Die Menschen sehnten sich nach einer Zeit der Verunsicherung und Isolation danach, wieder einmal unbeschwert fröhlich und zuversichtlich sein zu können.

