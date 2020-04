Kreis Peine untersagt gewerbliches und sportliches Angeln

Die Corona-Pandemie – sie sorgt für Einschränkungen in (fast) allen Bereichen, der Sport ist nicht ausgenommen. Die Auflagen bekommen auch Angelvereine zu spüren – beispielsweise der Fischereiverein Peine-Ilsede und Umgebung mit rund 1450 Mitgliedern, der unter anderem einen See zwischen Bülten und Handorf betreibt, sowie der Angelsportverein (ASV) Braunschweig mit etwa 1500 Anhängern, der den Hasselkampsee bei Sonnenberg und den Hungerkampsee bei Harvesse als Vereinsgewässer unterhält. Wobei der ASV eine Ungleichbehandlung beklagt: Während im Landkreis Peine das Angeln an Vereinsgewässern – etwa im Hasselkampsee und im Hungerkampsee – bei einem Ordnungsgeld von bis zu 500 Euro verboten sei, sei das Angeln an den Gewässern der Stadt Braunschweig erlaubt (mit den üblichen Beschränkungen wie Abstandswahrung). Die Stadt Braunschweig begründet ihre Haltung so: „Beim Angeln ist der Zweck nicht das Verweilen. Dadurch kann es sich nicht um Lagern im Sinne der Allgemeinverfügung des Landes handeln.“ Angeln sei vielmehr eine sportliche Betätigung, die laut Land zur Beschränkung sozialer Kontakte angesichts der Corona-Pandemie zulässig sei.

Diese Ungleichbehandlung führt bei Anglern zu Unverständnis, wenn nicht gar Verärgerung, denn der Peiner Landkreissprecher Fabian Laaß bestätigt mit Hinweis auf die Corona-Krise: „Das gewerbliche und sportliche Angeln sind im Landkreis Peine derzeit verboten.“ Grundlage des Verbots ist ihm zufolge: „Sportliches Angeln wird dann angenommen, wenn Angelteiche von Angelvereinen betrieben werden.“ Beim Angelverbot an Vereinsseen verweist Laaß ebenfalls auf eine Landesanordnung: „Demnach sind Zusammenkünfte unter anderem in Sporteinrichtungen verboten.“ Die Seen der Angelvereine betrachtet der Landkreis daher als „Sportstätten“, die die Mitglieder laut der Landesanordnung in diesen Krisenzeiten nicht aufsuchen dürften. Das Argument, sportliche Betätigungen seien laut Land im Freien – am Angelteich – erlaubt, lässt der Landkreis nicht gelten, denn: „Diese Norm meint das Sporttreiben jeder Person für sich selbst und nicht in oder an Sportstätten.“ So seien das Joggen und Inlineskaten von Personen außerhalb von Sportstätten erlaubt. Mit dem Nein zum gewerblichen oder sportlichen Angeln wolle der Landkreis eine Bevorzugung/Benachteiligung anderer Sportvereine vermeiden. „Beispielsweise darf auch kein Leichtathlet allein auf der Tartanbahn seines Vereins laufen gehen, da die Sportstätte gesperrt ist“, erinnert Laaß: „Im Sinne einer Gleichbehandlung ist das auch bei Angelvereinen so zu handhaben.“