Eichenprozessionsspinner: Niedersachsens Kommunen wappnen sich

Seit einigen Jahren nimmt die Zahl der Eichenprozessionsspinner in vielen Städten in Niedersachsen deutlich zu. Die ersten Kommunen haben in diesem Frühjahr bereits wieder damit begonnen, Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Menschen und Tiere leiden unter der haarigen Raupe, denn die feinen Haare können Hautirritationen, Augenreizungen und Atembeschwerden auslösen.

Eichenprozessionsspinner: Wirkung von Baumringfallen ist umstritten

Im Westen Niedersachsens in Nordhorn etwa wurden in den vergangenen Wochen 200 spezielle Baumringfallen an Eichen angebracht. „In einigen Kommunen sind in diesem Jahr schon erste Raupen gesehen worden“, sagt der Sprecher der Stadt, Henrik Eickelkamp. Nordhorn setze vorrangig auf das Absaugen der Nester und der Raupen nach ihrer Verpuppung. Das sei die wirkungsvollste Maßnahme zum Schutz der Bevölkerung, sagte der Sprecher.

Die Baumringfallen seien zu Testzwecken angeschafft worden, denn die Wirkung sei unter Fachleuten umstritten. Damit sollen die Raupen direkt nach dem Schlüpfen gefangen werden. Auch sollen die natürlichen Fressfeinde der Raupen durch ökologische Maßnahmen gestärkt werden. Hierfür wurden beispielsweise 100 Nistkästen beschafft, die an die Bevölkerung herausgegeben werden. Biozide oder Giftstoffe sollen in Nordhorn aber nicht zum Einsatz kommen, betonte der Stadtsprecher.

Emsland setzt auf Biozide

Anders sieht es im Nachbarlandkreis Emsland aus. In Lingen etwa sollen die giftigen Raupen in der Nähe von Schulen und Kitas mit einem Biozid behandelt werden. Im Emsland hatte der Umweltausschuss vor einem Monat beschlossen, an Orten mit erhöhtem Gefährdungspotenzial solche Biozide zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners einzusetzen. In Nordhorn war im vergangenen Jahr praktisch jede Eiche von der Raupe befallen. dpa