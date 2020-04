Die Polizei musste bei Demos in Hannover und Lüchow einschreiten, die trotz des Kontaktverbotes stattfanden (Symbolbild).

Hannover/Lüchow. Trotz Kontaktverbot trafen sich in Hannover und Lüchow Menschen in Gruppen, um zu demonstrieren. Die Polizei löste die Demos auf, es gab Widerstand.

Polizei löst Demonstrationen in Hannover und Lüchow auf

Die Polizei hat in Hannover eine nicht genehmigte Demonstration aufgelöst. Etwa 30 bis 40 Personen hätten trotz Versammlungsverbots unter anderem gegen die europäische Flüchtlingspolitik demonstriert, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Als die Polizisten die Versammlung auflösen wollten, wehrten sich einige Teilnehmer dagegen. Die Beamten stellten am Samstag mehrere Anzeigen.

Trotz Kontaktverbots Demonstration in Lüchow

Mehr als 50 Personen haben in Lüchow (Landkreis Lüchow-Dannenberg) trotz des Kontaktverbots im Zuge der Corona-Krise für ein besseres Gesundheitssystem demonstriert. Die Initiatoren hätten ursprünglich dazu aufgefordert, dass sich ein bis zwei Personen an verschiedenen Orten in der Innenstadt zum Demonstrieren treffen sollten, wie die Polizei mitteilte.

20 Personen demonstrieren auf dem Marktplatz

An vielen Orten kamen allerdings mehrere Leute zusammen. Auf dem Marktplatz demonstrierten beispielsweise mehr als 20 Personen. Als die Polizei die Versammlung beenden wollte, zeigten sich viele Demonstranten uneinsichtig. Die Beamten lösten die Versammlung auf und stellten am Samstag mehrere Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten und Straftaten. dpa