Schüler einer 5. Klasse lernen im März 2019 mit iPads im Englischunterricht an der Oberschule Gehrden in der Region Hannover. Niedersachsens Kultusminister Tonne (SPD) will nun die Digitalisierung vorantreiben. +++

Coronakrise in Niedersachsen – Lernen in der Bildungswolke

Als Niedersachsens Landesregierung im März im proppevollen Raum der Landespressekonferenz den Corona-Ernstfall ausrief, machte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) angesichts der Schulschließungen eines klar: Verbindlichen Digitalunterricht und Hausaufgaben werde es vom Ministerium angeordnet zunächst nicht geben.

Da ein kompletter Schulstart am 20. April wohl ausfällt, ist das Land nun gefordert. „Als virtuelles Klassenzimmer bietet die Cloud gerade in dieser Zeit eine ausgezeichnete Chance, digitales Lernen und Arbeiten zu ermöglichen“, erklärte Tonne jetzt mit Blick auf den neuen Rettungsanker: die niedersächsische Bildungscloud.

Dass Land und Schulen von der Corona-Krise glatt überrollt wurden, scheint fast zwangsläufig: Die Infrastruktur, soweit vorhanden, ist ein Flickenteppich, der Einsatz digitaler Medien im Unterricht hängt am Engagement – und den Möglichkeiten – vor Ort. Zwar zeichnet Tonne regelmäßig Schulen als „Digitale Schule“ aus. Die müssen nach einem Konzept der Kultusministerkonferenz in mehreren Modulen, darunter Lehrerfortbildung, Kompetenz nachweisen. Inhaltliche Eckpunkte hatte Niedersachsen 2016 mit einem Konzept zur „Medienkompetenz 2020“ gesetzt. Noch unter Kultusministerin Frauke Heiligenstadt (SPD) war das Projekt einer Niedersächsischen „Bildungscloud“ als Internetplattform angeschoben worden.

Wieviel noch zu tun ist, macht aber schon dieses Projekt deutlich. Ursprünglich war der Start für den Beginn des Schuljahres 2021/22 vorgesehen, die Pilotphase startete 2017 mit ganzen 43 Projektschulen. Nun soll die „cloud“ ab Mai landesweit für alle Schulen zur Verfügung gestellt werden. Sie bietet unter anderem Online-Stundenpläne, das Ablegen von Dateien in Ordnern, das Verwalten und Bearbeiten von Aufgaben und Arbeitsblättern sowie Kommunikation über einen „lerngruppenbezogenen Messenger“. Auch andere Plattformen wie IServ können weiter genutzt werden.

Lernmaterial gibt es laut Ministerium auch über den Bildungsserver des Landes „Nibis“. Mit Geld aus dem sogenannten Digitalpakt mit dem Bund sollen auch Leihgeräte für Schüler finanziert werden. Das Ministerium hat 80 Berater ins Rennen geschickt, die den Schulen mit Rat und Tat zur Seite stehen sollen. „Man hat das Gefühl, Digitalpakt und Landesregierung ist wie der Versuch, Windows 10 auf einen Commodore 64 aufzuspielen. Es lädt und lädt und lädt...“, spottete der FDP-Bildungspolitiker Björn Försterling schon vor einem Jahr.

„Das niedersächsische Kultusministerium erarbeitet derzeit Regelungen für häusliches Lernen der Schülerinnen und Schüler unter Anleitung der Lehrkräfte“, sagt eine Sprecherin des Ministeriums. Es werde notwendig sein, den Schülerinnen und Schülern altersgerechte Lernangebote analog und gegebenenfalls digital zur Verfügung zu stellen und sie bestmöglich durch die Lehrkräfte zu unterstützen. „Dafür stehen den Schülerinnen und Schülern die bewährten analogen Medien wie Bücher und Arbeitshefte zur Verfügung“, so die Sprecherin. In diesem Fall würden konkrete Arbeitsaufträge übermittel, die dann aber auch ausgewertet werden müssten. Unterricht mit Hilfe digitaler Medien wäre das noch nicht.

So oder so scheint aber klar, dass die pandemiebedingten Schließungen vor allem den schwächsten und schwächeren Schülern schaden. „Video-Lehrkräfte und Homeschooling klingen modern, sind tatsächlich aber Rückschritte in Sachen Chancengleichheit“, warnt die GEW-Landesvorsitzende Laura Pooth. Eine Kinderärztin aus Laatzen, siebenfache Mutter, erklärte in einer Petition, im Fall von Schulschließungen bis zum Sommer seien die Kinder abgeschnitten von echter schulischer Bildung. „Digitaler Unterricht ist nicht einheitlich geregelt und nicht für alle zugänglich“, so die Frau. Auch die Grünen-Fraktionsvorsitzende Julia Hamburg sieht ein Problem. „Digitalisierung bietet in Zeiten von Schulschließungen die Möglichkeit, Lernanreize zu setzen. Die Elternhäuser sind aber unterschiedlich ausgestattet und Schulen unterschiedlich aufgestellt“, mahnt Hamburg.

Die Digitalisierung an Schulen sei ein Werkzeug und kein Selbstzweck. In einem anderen Punkt hat das Ministerium klarer vorgesorgt: Das Ministerium hatte Ende März in einem Erlass die Lehrer angewiesen, bis zum 15. April für alle Fälle Noten einzutragen – auf Basis der bisherigen Noten.

