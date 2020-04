Was geht und was geht nicht an den Feiertagen in Niedersachsen und Bremen? (Symbolbild)

Ostern in Corona-Zeiten: Was in Niedersachsen erlaubt ist

Über Ostern zum Kurzurlaub in den Harz oder zum Anbaden an die Nordsee? Oder doch lieber mit der ganzen Familie nach dem Gottesdienst zu Opa und Oma zum Kaffeetrinken? Die Qual der Wahl fällt Ostern 2020 aus: All dies ist wegen der Corona-Pandemie entweder verboten oder nicht ratsam. Was geht und was geht nicht an den Feiertagen in Niedersachsen und Bremen?

Wo darf ich hinfahren?

In Niedersachsen und Bremen sind anders als in Sachsen-Anhalt Tagesausflüge unter Beachtung der Kontaktauflagen wie etwa der Zwei-Personen-Regel grundsätzlich erlaubt. Aber: Es empfiehlt sich vor der Fahrt, im Internet nachzulesen, welche Bestimmungen vor Ort gelten. Die landesweiten Regeln dürfen von Kreisen und Städten nicht gelockert, aber verschärft werden.

Harz: Der Harz erstreckt sich über Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. In Sachsen-Anhalt sind touristische Reisen und Ausflüge untersagt, der Harz ist dort auch für Tagesausflügler aus Niedersachsen tabu. „Das ist für uns eine eigenartige Situation“, sagt Carola Schmidt, Geschäftsführerin des Harzer Tourismusverbandes. „Eigentlich ist es ja unser Ziel, Menschen für den Harz zu begeistern. Der Schutz der Gesundheit hat hier aber ganz klar Priorität.“

Steinhuder Meer: Einige Bereiche sind gesperrt, wie die 35 000 Quadratmeter große, künstlich angelegte Badeinsel mit Sandstrand, ausgedehnten Liegeflächen und vielen Spielgeräten. Auch die Personenschifffahrt ist eingestellt.

Mal eben über Ostern auf die Inseln?

Zu den ostfriesischen Inseln ist Touristen der Zugang über Wasser wie aus der Luft untersagt. In Norden etwa, wo Schiffe nach Norderney und Juist starten, kontrolliert das Ordnungsamt, ob das eingehalten wird.

Und wie sieht es sonst an der Küste aus?

In Cuxhaven werden berittene Polizisten über die Feiertage Patrouille reiten: An die Strände der Stadt Cuxhaven darf nur, wer in der Stadt oder im Landkreis seinen Erstwohnsitz hat. Tagestourismus ist damit verboten.

Auch anderswo an der Küste sind auswärtige Wohnmobile mancherorts nicht willkommen: In den Landkreisen Aurich und Wittmund ist das Parken bis Osterdienstag auf öffentlichen Flächen verboten. Polizei und Ordnungsämter wollen kontrollieren und Verstöße ahnden.

Und Reisen in die Niederlande?

Die Grenzen sind noch offen. Allerdings rät die Bundespolizei, nicht in die Niederlande zu reisen. „Das Robert Koch-Institut hat die Niederlande zum Risikogebiet erklärt“, sagt der Sprecher der Bundespolizei in Hannover, Jörg Ristow. Die Niederländer bemühen sich an etlichen Grenzübergängen auch, Deutsche von der Einreise abzuhalten, wenn die Menschen dafür keine triftigen Gründe angeben können. Shopping-Touren oder Ausflüge seien keine Gründe, die anerkannt würden, Grenzkontrollen werden verstärkt, auf deutscher, und auf niederländischer Seite.

Wie ist die Lage in Bremen?

Touristische Übernachtungen sind auch in Bremen nicht erlaubt. Der Osterspaziergang im Bürgerpark oder entlang der Weser alleine, zu zweit oder mit der Familie oder auch anderen in der gleichen Wohnung lebenden Menschen bleibt erlaubt. Der Corona-Sonderbeauftragte des Senats, Rainer Zottmann, wies auf die Kontaktbeschränkungen hin. „Auch im Auto auf der öffentliche Straße dürfen nicht mehr als zwei Personen sitzen, es sei denn, es handelt sich um Familie.“

Angrillen, Picknick, Osterfeuer?

All das fällt über Ostern im öffentlichen Bereich aus: Verhaltensweisen in der Öffentlichkeit, die das Abstandsgebot von 1,5 Meter gefährden, sind untersagt. „Dies gilt insbesondere für Gruppenbildungen, Picknick oder Grillen im Freien“, heißt in der niedersächsischen Verordnung. In einige Orten werden aufgeschichtete Osterfeuer unter Ausschluss der Öffentlichkeit und am Tage abgebrannt. Auch das sonst bei Niedersachsen beliebte Osterräderlauf in Lüdge (NRW), bei dem mit Stroh präparierte brennende Holzräder mit Wucht ins Tal rollen, fällt wegen der Krise aus.

Was ist mit den Gottesdiensten?

Gründonnerstag, Karfreitag, Karsamstag, Ostersonntag, Ostermontag - in vielen Gottesdiensten gedenken Katholiken und Protestanten an den Feiertagen der Kreuzigung und Auferstehung Jesu Christi. Doch das Coronavirus hat die Messpläne obsolet gemacht. Die Behörden haben Zusammenkünfte in den Kirchen verboten. Es gibt aber zahlreiche Streaming-Angebote. Im Osnabrücker Dom zelebrieren Bischof Franz-Josef Bode und Weihbischof Johannes Wübbe abwechselnd. Im Hildesheimer Dom teilen sich diese Aufgabe Bischof Heiner Wilmer und Weihbischof Heinz-Günter Bongartz.

Bis Gottesdienstbesuche wieder erlaubt sind, veröffentlicht auch die Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers jeden Sonntag einen Gottesdienst auf ihrer Internetseite, bei Facebook und auf Youtube. Kirchengemeinden hätten die Möglichkeit, das Video auf ihre Internetseite zu stellen. Das gilt auch für die Osterfeiertage. dpa

