In der Nacht zu Donnerstag wurde die Polizei in Hameln zu einem ganz besonderen Fall gerufen. (Symbolbild)

Hameln. Kurioser Polizeieinsatz in Hameln: Die Beamten trafen einen 20-Jährigen an, der im Dinosaurierkostüm unterwegs war.

Polizeistreife in Hameln zwingt Dinosaurier zum Ausziehen

Als Dinosaurier verkleidet hat ein Mann in Hameln in der Nacht zum Donnerstag Autofahrer erschreckt. Was den 20-Jährigen zu dem Schabernack trieb, konnte eine Polizeisprecherin zunächst nicht genau erklären.

Ein Autofahrer hatte die Beamten informiert, dass in der Nähe eines Supermarktes ein Tyrannosaurus Rex am Straßenrand herumturnte und seine Wirkung auf Autofahrer testete. Eine Polizeistreife rückte aus, eine Beamtin zückte ihre Handykamera und erfasste den Dinosaurier in Aktion.

Anschließend hielten die Beamten dem Mann eine hochoffizielle Standpauke und zwangen ihn, sich das Kostüm auszuziehen. Eine Straftat sei der Auftritt des 20-Jährigen aber nicht gewesen, sagte Polizeisprecherin Stephanie Heineking-Kutschera. „Der Vollmond bewirkt bei manchen Menschen Seltsames“, kommentierte sie. dpa