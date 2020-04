Antragszahl wächst: Immer mehr Kurzarbeit in Niedersachsen

50.800 Betriebe in Niedersachsen haben in der Corona-Krise bis zum Ende der vergangenen Woche Kurzarbeit angemeldet. Allein in Niedersachsen stieg die Zahl im Vergleich zur Vorwoche damit um 9.400 Unternehmen, teilte die Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag mit.

Trotz dieser Ausnahmesituation könnten die Arbeitsagenturen in Niedersachsen die Anträge schneller bearbeiten als noch vor der Krise, erklärte die Vorsitzende der Geschäftsführung, Bärbel Höltzen-Schoh. „Wenn alle Unterlagen vorliegen, werden wir das Geld innerhalb von zehn Tagen bewilligen.“ Üblich sei sonst eine Bearbeitungsdauer von 14 Tagen.

Der Grund: Die Arbeitsagenturen in Niedersachsen und Bremen haben ihr Personal bei der Antragsbearbeitung nach eigenen Angaben deutlich aufgestockt. „Wir haben unsere Teams im Bereich Kurzarbeit von 75 auf mehr als 800 Personen verzehnfacht“, sagte Höltzen-Schoh. dpa

