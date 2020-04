Erste Corona-Tote im Kreis Gifhorn: Frau stirbt in Klinikum

Im Helios Klinikum Gifhorn starb bereits am Dienstag eine ältere Frau am Coronavirus.

Im Landkreis Gifhorn ist erstmals eine Patientin am Coronavirus Sars-CoV-2 gestorben. Das teilte die Kreisverwaltung am Mittwochnachmittag mit.

Wie es hieß, war die ältere Frau, die zur sogenannten Risikogruppe gehörte, Patientin im Helios Klinikum Gifhorn. Sie starb bereits am Dienstag. Die Frau wohnte im südlichen Kreisgebiet in einem Privathaushalt, nicht in einem Altenheim.

Landrat Dr. Andreas Ebel zeigte sich betroffen: „Leider müssen wir so kurz vor Ostern die erste traurige Mitteilung machen, dass eine Person, die sich mit dem Coronavirus infiziert hatte, gestorben ist. Mein Mitgefühl gilt vor allem den Angehörigen.“

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung Ich willige ein, dass mich die BZV Medienhaus GmbH regelmäßig per E-Mail über Medienangebote (Digital und Print), Gewinnspiele, Leserreisen, Treueangebote, Meinungsumfragen, Veranstaltungen sowie Angebote aus dem Online-Shop per E-Mail informiert. Diese Einwilligung kann ich jederzeit per E-Mail, durch Nutzung des in den E-Mails enthaltenen Abmeldelinks, widerrufen.



Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Corona in Artikel Opt-In-Text * Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de

In diesem Zusammenhang appelliert Landrat Dr. Andreas Ebel an alle Einwohner: „Der erste Todesfall macht deutlich, welche Auswirkungen das Virus haben kann. Deswegen ist es auch während der Ostertage umso wichtiger, dass sich alle Bürgerinnen und Bürger an die geltenden Regeln halten und so weit wie möglich auf soziale Kontakte verzichten.“

Fast genau vier Wochen ist es her, seit erstmals im Landkreis Gifhorn ein Menschen positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet wurde. Das war am Mittwoch, 11. März. Inzwischen kamen mehr als 100 dazu. Am Mittwochabend bezifferte das Gesundheitsamt des Landkreises die Zahl auf 107. Tags zuvor waren es 103, am Montag 99.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit: Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Bisher kamen durchschnittlich jeden Tag zwischen drei und sechs Infizierte dazu. Im Mittel waren es vorvergangene Woche 3,9, vergangenen Woche täglich 6,25. Landrat Andreas Ebel dazu: „Die Fallzahlen im Landkreis Gifhorn entwickeln sich entsprechend der Fallzahlen in Niedersachsen. Zurzeit verdoppeln sich die Infiziertenzahlen alle 10 Tage.“

Dieser Zeitraum verlängere sich schrittweise. „Dieses ist an sich eine gute Nachricht, aber dennoch heißt es, dass sich die bestehenden Zahlen verdoppeln und dies auf einem immer höheren Niveau“, erläuterte Ebel. Deshalb könne nicht von einer Entspannung gesprochen werden. Die absolute Zahl der Neuinfektionen steige immer noch an, mahnte der Landrat.

Corona in Gifhorn- Alle Fakten auf einen Blick

Damit sei ein diszipliniertes Verhalten der Mitbürger im Landkreis weiterhin dringend geboten, um nicht wieder zu einer schnelleren Verdoppelung der Infiziertenzahlen beizutragen. Der Grundsatz, auf alle nicht absolut notwendigen Kontakte zu verzichten, gilt auch weiterhin.

Gefragt nach besonderen Plänen für den Start von Geschäfts-, Kita- und Schulöffnungen, beispielsweise Hygienemaßnahmen in den Schultoiletten oder Desinfektionsspender an den Eingangstüren oder sogar eine Mundschutzpflicht, antwortete Ebel: „Die Öffnung von Kitas und Schulen steht noch nicht im Blickpunkt, so dass hierzu noch keine Maßnahmen feststehen.“

Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen