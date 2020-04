Geisterspiel in der Braunschweiger City – der Handel verliert

Menschenleere Innenstadt am Samstagnachmittag – gesehen am vergangenen Wochenende.

Kleine und mittlere Händler der Stadt schlagen Alarm, rufen um Hilfe. Die Sperrungen im Zuge der Corona-Krise schnüren sie von ihren Kunden ab, lassen Umsätze abstürzen. Im Gegenzug profitieren große Internet-Versandportale. Zwar berichtet unsere Zeitung regelmäßig auch über hiesige Lieferservice-Aktivitäten, doch die Situation für den stationären Einzelhandel in Braunschweig wird immer bedrohlicher.

„Bitte starten Sie einen Hilfeaufruf für den Einzelhandel vor Ort, bringen Sie, dass bitte beim regionalen Einzelhandel bestellt werden soll“, erklärt der Buchhändler Joachim Wrensch in seiner Funktion als Vizepräsident und Vorsitzender des Handelsausschusses der Industrie- und Handelskammer (IHK) Braunschweig.

Die Redaktion kann keine Aufrufe starten, hier oder dort zu kaufen. Dies bleibt Entscheidung der Kunden. Und an die appelliert Joachim Wrensch: „Viele Händler haben einen Online-Shop oder sind nach wie vor telefonisch erreichbar und können natürlich alle Ware vom Lager liefern.“

Die Not beim lokalen Handel sei mittlerweile groß – und nicht alle Akteure dort verfügten über eine umfangreiche Kundenkartei und einen etablierten Online-Shop.

„Die derzeitige Lage ist ehrlich gesagt katastrophal“, bestätigt uns Marco Ebel, Geschäftsführer des Weiss-Bürobedarfshauses in der Braunschweiger Innenstadt. Man lebe doch, wie viele andere auch, „von den Kunden, die täglich zum Stöbern in die Geschäfte kommen“. Seit dem 17. März sei das komplett weggebrochen.

Man versuche zwar alles, sei täglich telefonisch erreichbar und versuche, über die Auslieferung von Bestellungen – persönlich oder per DHL – irgendwie Umsätze zu generieren. Man versuche, eine Genehmigung für eine Abholung von Artikeln durch die Kunden über eine Nebentür zu bekommen, „dann natürlich nur einzeln und unter Berücksichtigung der Abstands- und Hygieneregeln“. Aber: „Wie beraten wir beispielsweise vernünftig in diesen Zeiten beim Kauf eines Schulranzens?“, fragt Marco Ebel.

Das Lager sei ja randvoll mit Ranzen für die Einschulung – und auch mit Rucksäcken zum Schulwechsel auf die weiterführende Schule. Das seien doch auch gern verschenkte Ostergeschenke, die man derzeit nicht verkaufen könne, ja, und die eben auch derzeit gar nicht nachgefragt würden. „Normalerweise ein absoluter Renner in dieser Jahreszeit.“

So geht es nicht nur im Bürobedarfshaus, solche Geschichten können sie gerade alle erzählen. Man versucht, über soziale Medien wie Instagram, Facebook und Whatsapp alten und neuen Kunden Angebote zu machen. Wer hat, bietet über einen Onlineshop tapfer an.

„Aber, ganz ehrlich: Das ist doch alles nur ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein, zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel“, erklärt Marco Ebel. Für den klassischen stationären Händler, der täglich den Kunden wie die Luft zum Atmen von Angesicht zu Angesicht brauche, sei es so kaum möglich, am Markt zu bestehen.

Und der Teufel steckt im täglichen, zermürbenden Detail: Paketdienste fahren den Laden seit 17. März nicht mehr an, er hat keine separate Warenannahme. Kontakt zum Paketdienst scheitert – wegen Überlastung geht kein Anruf durch. Falls doch, sagt die Anrufbeantworter-Stimme schon mal: „Der angerufene Teilnehmer möchte zur Zeit keine Anrufe entgegennehmen ...“

So geht das in diesen Tagen. Lieferanten haben nicht selten ihrerseits die Produktion und damit auch den Versand eingestellt. Schlecht, wenn einer der wenigen Kunden gerade das jetzt haben will. Dennoch, sagt Ebel, und spricht auch für die anderen: „Wir freuen uns über jeden Anrufer und bieten gerne Alternativen an. Wir freuen uns allein schon deshalb, weil wir den persönlichen Kontakt schätzen, das, was unseren Job in normalen Zeiten ausmacht.“

Und dann noch solche Fragen: Wie lange wird das alles jetzt so bleiben? Wann ist ein gewohntes Einkaufen mit Kontakt und Beratungsgespräch wieder möglich? Wird es überhaupt jemals wieder so wie früher?

Gedanken, wie sie jetzt auch Renata Kurth von der Boutique Freya, Vor der Burg, umtreiben: „Wenn der prozentuale Anteil der Online-Bestellungen auch in der Modebranche weiterhin steigt, wie jetzt während der verordneten Schließung, werden wir in naher Zukunft Innenstädte sehen, die großflächige Leerstände aufweisen und Insolvenzen in nie dagewesenen Größenordnungen erleben“, erklärt sie. Jetzt, ja, jetzt müssten die Kunden den lokalen Handel unterstützen, um später nicht vor leeren Läden zu stehen.

Einen gebündelten Überblick über die aktuellen Optionen von rund 200 Einzelhändlern und 100 Gastronomen gibt es auf der Internetseite www.braunschweig.de/aktuell/bestellen-liefern. Bei Instagram bündelt die Lieferliste38 Händler aus Braunschweig und der Region, die einen Lieferservice bieten.