Schobert: Öffentliches Leben in Helmstedt wird lange leiden

Die Absage der Reihe Uni-Kino als jährlicher Vorläufer der Universitätstage macht exemplarisch deutlich, wie die weitere Entwicklung der Lage im Helmstedter Rathaus eingeschätzt wird. Der erste Film der Reihe wäre im Juni gelaufen, der letzte Anfang August. „Wir haben den Höhepunkt der Pandemie noch längst nicht erreicht und danach wird es Monate dauern, bis wir das Infektionsthema im Griff haben und zu einem halbwegs normalen öffentlichen Leben zurückkehren können“, sagte Schobert zur Begründung, warum jetzt bereits August-Veranstaltungen abgesagt werden. Ein echtes Aufatmen werde es vermutlich erst dann geben können, wenn ein Impfstoff zur Verfügung steht. Und wie aufwändig und zeitintensiv breit angelegte Impfaktionen seien, wisse man von der Bekämpfung von Grippewellen.

Und weil eine durchgreifende Verbesserung nicht in Sicht sei, habe die Stadt auch schon die Ferienpass-Aktion für den Sommer abgesetzt, so Schobert. „Sollten bestimmte Dinge doch möglich sein, würden wir sie kurzfristig als Einzelmaßnahmen anbieten.“ Im Jugendfreizeit- und Bildungszentrum seien vorerst alle Angebote für den Mai abgesetzt worden. Der für den 13. Juni geplante Revier-Marsch am Lappwaldsee werde nicht stattfinden.

Das Programm im Brunnentheater sei selbstverständlich auch betroffen. „Für ausgefallene Veranstaltungen wird der Ticketpreis rückerstattet, aber wir freuen uns über jeden, der darauf verzichtet, denn die finanzielle Lage des Theaters ist durch Corona kritisch genug“, sagte Schobert.

Für die Bäder-Gesellschaft werde Kurzarbeit erwogen und die Freibad-Saison stehe in den Sternen, so Schobert weiter. „Das Waldbad Birkerteich wird derzeit nicht vorbereitet für die geplante Öffnung Ende Mai.“ Dort Kontakte unter Besuchern zu verhindern, sei nahezu unmöglich.

Die Stadt konzentriere sich auf wenige wichtige Anlässe, dazu würden die Universitätstage Ende September gehören, an denen bislang festgehalten werde. Veranstaltungen reihenweise in den Herbst oder Winter zu verschieben, ist für Schobert keine Lösung. „Wir werden irgendwann eine Ballung von Terminen erleben, die alle nachgeholt werden müssen, man denke nur an die Jahresversammlungen der Vereine.“