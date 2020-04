Spendermärchen geht weiter: 20.000 Euro für die Zootiere

Zoo-Direktor Uwe Wilhelm strahlte, als ihm David Mache, Stellvertreter des Chefredakteurs unserer Zeitung, am Montag 20.000 Euro in bar übergab. So viel Geld hat man nicht oft in der Hand. Das Geld stammt von jenem anonymen Spender, der in der Vergangenheit bereits mehrfach Menschen und Tiere in Not unterstützt hat. Er hatte es in der BZ abgegeben. Für den Stöckheimer Zoo kommt das Geld genau richtig. Denn seit dem 17. März, seit fast drei Wochen, ist der Zoo geschlossen.

1.750 Euro Kosten täglich

„Das ist endlich mal eine schöne Nachricht“, freute sich Wilhelm, der vorrechnete, wie sehr die corona-bedingte Zwangsschließung ins Geld geht. „Wir fahren seit drei Wochen den Sparmodus, viele Mitarbeiter mussten gehen. Und dennoch, ich habe es mal durchgerechnet, fallen Tag für Tag rund 1.750 Euro an Kosten an.“ Tägliche Einnahmen: 0 Euro.

Immerhin, die Tierfreunde dieser Stadt lassen „ihre“ Zootiere nicht im Stich. Bis zu 600 Tierpaten habe man inzwischen, sagt Zoo-Kurator und Junior-Chef Peter Wilhelm. Auch der Gutscheinverkauf laufe gut. Unangefochtene Spitzenreiterin bei den Patenschaften sei der Esel Lou, für den Paten 125 Euro im Jahr hinlegen. Für einen der niedlichen Zwergotter zahlt man 90 Euro, für einen der 15 Waschbären 60 und für ein Baumstreifenhörnchen beispielsweise 30 Euro.

Tiere vermissen die Besucher

Es sind aber nicht nur die Tierhaltungskosten, die ins Geld gehen. Noch nicht ganz abgeschlossen sind die Arbeiten am neuen Mangustenhaus. Mangusten sind erdmännchenähnliche afrikanische Raubtiere. Und dann steht noch ein weiteres Großprojekt an: der Bau des Löwenhauses, der nun, mit dem frischen Geld, eventuell doch noch in diesem Jahr abgeschlossen werden könnte.

Das öffentliche Leben ist in weiten Bereichen erlahmt, im Stöckheimer Zoo ist an Kurzarbeit derzeit aber nicht zu denken. Die dezimierte Rumpfbesatzung hat alle Hände voll zu tun, um die hungrigen Mäuler zu stopfen, die Ställe auszumisten. „Es ist eine herrliche Ruhe hier und doch vermisst man die Besucher. Sie fehlen vor allem den Tieren. Sie gehören einfach dazu zu unserer großen Zoo-Familie“, gesteht Uwe Wilhelm, dessen Familie den Zoo im Jahr 1978 übernommen und kontinuierlich zu dem ausgebaut, was er heute ist.

Als Zoogründer gilt der Braunschweiger Geschäftsmann (Schuhe) Walter Siebenhaar, dem eine starke persönliche Bindung zu Tieren nachgesagt wurde. In seinem Schuhgeschäft am Kattreppeln hielt er eine kleine Tiersammlung.

1965 öffnete Siebenhaar seinen Zoo in Stöckheim dem Publikumsverkehr. Der 1,4 Hektar große Siebenhaar-Zoo beherbergte anfangs größtenteils domestizierte Tiere.

1968 erwarb Günter Pietsch den Zoo und betrieb ihn als Privatfirma unter dem Namen „Zoologischer Garten Braunschweig-Stöckheim”. Die Zahl der exotischen Tierarten wurde erweitert. Zeitweise befanden sich über 500 Tiere im Zoobestand. 1973 verkaufte Günter Pietsch aus wirtschaftlichen Gründen den Zoo an die „Zoologischer Garten Braunschweig-Stöckheim GmbH”, blieb aber Geschäftsführer. Trotz öffentlicher Subventionen von 1973 bis 1976 hatte der Zoo wirtschaftliche Probleme.

Dann kamen die Wilhelms.

