Helmstedt – Senioren erzählen uns, wie die Natur früher war

Der Grundgedanke: Ältere Menschen erinnern sich an die Natur ihrer Jugendzeit und lassen andere daran teilhaben. „Die Corona-Krise bindet viele ältere Menschen an ihre Wohnung. Vielleicht gibt das ihnen die Zeit, einmal ihre Erinnerungen an die Natur in Hof und Garten, Feld und Wald in kleinen Geschichten oder Anekdoten niederzuschreiben“, meint Karl-Friedrich Weber aus Rotenkamp, Präsident der Stiftung Naturlandschaft, der gemeinsam mit Thomas Keller, dem Vorsitzenden der Kreisgruppe des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), die Idee zu dieser Aktion hatte.

„Wir möchten Erinnerungen sammeln und den jungen Menschen der heutigen Zeit nahebringen, die kaum mehr wissen, wie Schmetterlingswiesen, Mohnblumenfelder und Froschtümpel in den 1940er, 50er oder 60er Jahren voller Leben waren und der Frühling voller Vogelgesang“, erläutert Weber. Es komme bei den eingereichten Beiträgen weder auf Stil noch auf Form an. „Auch Nostalgie darf sein“, betont Weber.

Die Organisatoren der Aktion setzen keine Abgabefrist. Bis Ende Mai solle eine erste Zwischenbilanz gezogen werden. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen die erzählten Geschichten in einem Schriftband zu einem „Bild der Zeit“ zusammengefasst werden, kündigen Weber und Keller an.

Wer sich mit seinen Erinnerungen an die Natur von früher beteiligen will, kann seine Schilderung per Post an die Stiftung Naturlandschaft in der Umweltburg in 38154 Königslutter, Niedernhof 6, schicken. Die E-Mailadresse lautet: Stiftung@snls.de. Auskünfte zu diesem Projekt gibt es unter Telefon 05353/3409.

In einem Aufruf der Initiatoren im Internet heißt es: „Die Wiesen und Felder, Bäche und Tümpel in Ihrem Wohnumfeld auf den Dörfern oder in der Stadt waren doch voller Abenteuer oder manch lustiger Begebenheit. Sicher haben Sie Bilder und Erinnerungen vor Augen, von denen junge Menschen von heute kaum mehr eine Vorstellung haben können.“ Jetzt bestehe die Möglichkeit, Erinnerungen zwischen den Generationen zu teilen.