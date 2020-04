Corona kann die Kreativen im Kreis Helmstedt nicht stoppen

Das Schöninger Gymnasium Anna Sophianeum nahm am „virtuellen Flashmob“ teil, zu dem in Sozialen Medien unter den Hashtag „#musikerfürdeutschland“ aufgerufen worden war. Schüler und Lehrkräfte spielten die „Ode an die Freude“ mit Text von Friedrich Schiller aus der Sinfonie Nr. 9 von Ludwig van Beethoven. Die einzelnen Clips wurden zu einer Video-Collage zusammengefügt.

Kann das Publikum nicht zur Kultur kommen, kommt eben die Kultur zum Publikum. Das Internet macht’s möglich. So nahm das Schöninger Gymnasium Anna Sophianeum am „virtuellen Flashmob“ teil, zu dem in Sozialen Medien unter den Hashtag „#musikerfürdeutschland“ aufgerufen worden war. Gleich eine ganze Reihe von Livestream-Auftritten serviert das Instagram-Team von „DieRegion Braunschweig-Wolfsburg“ auf seinem Kanal im einem Kreativ-Festival frei Haus.

Moderatorin Gesa begrüßte am Sonntagabend den Helmstedter Poetry-Slammer Dominik Bartels im Livestream. Foto: Markus Brich

Seit einer Woche können Zuschauer sich dort Lesungen, Konzerte oder auch Workshops auf Handy, Tablet oder PC holen. Morgen Abend zum Beispiel rocken dort ab 20 Uhr die Egomonster aus Helmstedt, Mittwoch gibt es ab 16 Uhr einen Back- und Foto-Kursus, Donnerstag wird das Line-Up mit dem Braunschweiger Singer-Songwriter Paul Brunner um 18 Uhr fortgesetzt.

Das Schöninger Gymnasium spielte mit Beethoven gemeinsam gegen trübe Corona-Gedanken an. Schüler wie Lehrkräfte bewiesen damit zugleich, dass die Schulgemeinschaft des Anna Sophianeums auch in schwierigen Zeiten funktioniert. „Die Fachgruppe Musik“, so berichtet der stellvertretende Schulleiter Bengt Hagelstein, „hat diese Aktion unter Federführung von Malte Gerlach angestoßen.“

Da die Schüler und Lehrkräfte des Gymnasiums weit über den Landkreis und die angrenzenden Gebiete verstreut leben, wählten sie das Internet als Plattform. „Wer teilnehmen wollte, hörte sich ein Hörbeispiel an und sang es nach oder druckte sich die Noten aus, griff zum Instrument und spielte seine Stimme. Die dabei entstandenen Videobeiträge wurden zu einer Collage zusammengefügt, wodurch das gemeinsame Musizieren trotz geschlossener Schule möglich wurde“, berichtet die Schule auf ihrer Homepage, wo auch das Ergebnis als Videoclip zu sehen ist.

Diese ganz besondere „Ode an die Freude“ mit Text von Friedrich Schiller aus der Sinfonie Nr. 9 von Ludwig van Beethoven zeigt: Das Ziel der Aktion wurde erreicht. „In Zeiten wie diesen alleine zu Hause zu sein und doch verbunden mit der Schulgemeinschaft einen gemeinsamen Gedanken zu haben, ein gemeinsames Ziel zu verfolgen und sich gegenseitig Kraft und Zuversicht zu spenden. In dieser Handlung zeigt sich ein bedeutender Bestandteil des Begriffs Schule: Schule formt und ist eine Gemeinschaft, in der Menschen, so unterschiedlich sie auch sein mögen, gemeinsame Ziele verfolgen und füreinander einstehen“, schreibt die Schule auf ihrer Internetseite.

Die unterschiedlichsten Menschen vereinte Sonntagabend der Helmstedter Poetry-Slammer Dominik Bartels zur einer virtuellen Gemeinschaft beim Kreativ-Festival von „dieRegion“. In seinen humorvoll-bissigen Betrachtungen nahm er auch die aktuelle Erntehelfer-Problematik aufs Korn und ließ durchblicken, warum er mit der „Underground-Mimose“ Spargel auf Kriegsfuß steht und beim Verzehr der „Diva des Nutzpflanzen-Kosmos“ unweigerlich an Kastration denken muss.

Das Instagram Kreativ-Festival bereicherte auch der aus Rennau stammende Musiker Lion Sure mit einem Mini-Konzert. Foto: Markus Brich

Nicht nur Songs aus seinem Album „The Ferris Wheel“ schickte bereits Mittwochabend der aus Rennau stammenden Singer-Songwriter Lion Sure aus seiner Studentenbude in den Instagram-Livestream. Das Publikum erlebte auch, wie die Corona-Stimmung seine aktuellen Kompositionen und Texte beeinflusst. Ein musikalisches Taumeln zwischen bleierner Last und dem Willen, sich gegen die bedrückende Lage aufzubäumen. Viel näher als in einer solch intimen Live-Session kann man dem Seelenleben eines Musikers wohl kaum kommen.

