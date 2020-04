Gliesmarode: Rausschmeißer sorgt für Tränen in den Augen

Das auch als Gefangenenchor oder Freiheitschor bezeichnete Stück hat symbolische Bedeutung: Viele Bewohner des Viertels öffnen ihre Türen und kommen auf ihre straßenseitigen Terrassen. Die Menschen grüßen sich aus der Entfernung, prosten sich zu.

Die Musik wirkt an diesem sonnigen Frühlingsabend wie eine Befreiung in angespannten Zeiten. Für den Moment ist alles verdrängt, was die Tage zuvor war: nervöse Gänge entlang von halbleeren Supermarktregalen, maskenhafte Gesichter, die eigenen vier Wände als alternativloser Rückzugsort.

Und jetzt also Verdi. „Flieg, Gedanke, auf goldenen Schwingen“ heißt es in dem Chor. Wie uns Musik in Krisenzeiten helfen kann, haben die Italiener mit ihren Balkon-Konzerten vorgemacht. Und genau deshalb hat Jens Richwien an diesem Abend Mischpult und Boxen an einer Straßenkreuzung im Viertel aufgebaut. Er wohnt nicht weit weg, den Strom zapft er sich von direkten Anwohnern. „Ich möchte ein Gemeinschaftsgefühl erzeugen“, sagt er. Als DJ Richy Vienna hat sich Richwien in 13 Jahren einen Namen gemacht. Lange legte er bei den bekannten Blauhaus-Partys auf, beim ATP-Tennisturnier im Bürgerpark und bei vielen anderen Veranstaltungen. „Das alles ist gerade auf Null runtergefahren“, erklärt der 51-Jährige.

Richwien hatte das Konzert Tage zuvor in einer Chatgruppe angekündigt, durch die zahlreiche Bewohner des Viertels miteinander verbunden sind. Wer wollte, durfte sich Songs wünschen. Eine einfache Idee mit großer Wirkung: Es trudelten Titel ein, die für die geplanten zwei Stunden locker reichten. „Einige kannte ich bis dahin selbst noch nicht“, berichtet der DJ. Viele der Titel senden eine Botschaft aus. „I will survive“ von Gloria Gaynor etwa, der John-Lennon-Hit „Imagine“ oder auch Joe Cockers „With a little help from my friends“. Die Melodien locken einzelne Anwohner und Familien zu der Kreuzung. Sie singen mit und tanzen. Worte wechseln mit den Nachbarn? Auf Distanz, aber mit einem Gefühl der Verbundenheit.

Nach rund eineinhalb Stunden fahren drei Mannschaftswagen der Polizei vor. Was zunächst bedrohlich aussieht, geht letztlich genauso harmonisch zu Ende wie der gesamte Abend. „Die Polizisten waren sehr nett und haben darum gebeten, Schluss zu machen. Die Sorge war da, dass noch weitere Menschen dazustoßen könnten“, erzählt Richwien. Er legt noch den Rausschmeißer „Gute Nacht, Freunde“ von Reinhard Mey auf. Die Anwohner schwenken ihre Handys, selbst die Polizisten singen kurz mit. „Da hatte ich Tränen in den Augen“, sagt Richwien. Der Abend sei hochemotional gewesen und solle in ähnlicher Form unbedingt wiederholt werden – irgendwann, wenn die schlimmste Zeit der Krise vorbei ist.

