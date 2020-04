Helmstedter strömen in Baumärkte und Gartencenter

Die Parkplätze vor den Helmstedter Baumärkten Obi und Hagebaumarkt sind bereits am Vormittag gut gefüllt. Auch auch auf den Straßen sind auffällig viele PKWs mit Anhänger unterwegs.

Die Landesregierung hatte die angeordnete Schließung wegen der Corona-Krise zurückgenommen. Viele Bürger hatten sie umgangen, indem sie in benachbarte Bundesländer ausgewichen waren.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung Ich willige ein, dass mich die BZV Medienhaus GmbH regelmäßig per E-Mail über Medienangebote (Digital und Print), Gewinnspiele, Leserreisen, Treueangebote, Meinungsumfragen, Veranstaltungen sowie Angebote aus dem Online-Shop per E-Mail informiert. Diese Einwilligung kann ich jederzeit per E-Mail, durch Nutzung des in den E-Mails enthaltenen Abmeldelinks, widerrufen.



Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Corona in Artikel Opt-In-Text * Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de

Wie bei vielen Supermärkten wird auch in Helmstedt vor den Eingängen der Baumärkte kontrolliert, dass alle Kunden nur mit Einkaufswagen die Märkte betreten. Das Sicherheitspersonal passt auf und verteilt bei Bedarf Chips für die Einkaufswagen.

Während bei Obi an der Werner-von-Siemens-Straße der Zutritt am Samstagvormittag gegen 10 Uhr noch ohne Wartezeit möglich ist, hatte sich vor dem Hagebaumarkt am Magdeburger Berg bereits eine Warteschlange gebildet. Doch die Kunden nehmen das gelassen. Gekauft wird so ziemlich alles: Von der Rasensteinkante über Grillkohle bis hin zum Wasserrohr.

Corona im Landkreis Helmstedt- Alle Fakten auf einen Blick

Melissa Schliephake (rechts) freut sich, dass in der Gärtnerei wieder Blumen verkauft werden dürfen. Foto: Markus Brich

Glückliche Gesichter auch bei der Gärtnerei Schliephake am Braunschweiger Tor. Auch dort ist der Verkauf von Blumen wieder angelaufen. Unternehmer Frank Schliephake hatte die Unverhältnismäßigkeit der bisherigen Regelung kritisiert, sah sein Lebenswerk dadurch ruiniert. Er hatte sich mit einem Brandbrief an den niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil gewandt, in dem er die wirtschaftlichen Folgen für sein Unternehmen darstellte und sofortige wirtschaftliche Hilfe einforderte. Am Samstagvormittag achtet seine Tochter Melissa Schliephake vor dem Geschäft darauf, dass Kunden wie vorgeschrieben nur mit Einkaufswagen die Gärtnerei betreten. „Endlich können wir unsere Pflanzen wieder verkaufen“, strahlt sie und sagt: „Sonst hätten wir sie alle wegwerfen müssen.“

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit: Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Kritischer hatten Helmstedts Landrat Gerhard Radeck und Polizei-Chefin Imke Krysta am Freitag auf den heutigen Tag geblickt. „Ich bin mit der Entscheidung des Landes nicht glücklich“, hatte Radeck am Freitag erklärt. Er befürchtete einen massenhaften Andrang von Kunden bei diesem gutem Wetter. „Viele Menschen auf einem Fleck, das erhöht die Corona-Ansteckungsgefahr erheblich“, sagte Radeck.

Gut gefüllt war am Samstagmorgen auch der Parkplatz vor dem Helmstedt Obi-Baumarkt. Foto: Markus Brich

Gemeinsam mit Helmstedts Polizei-Chefin Imke Krysta hatte Radeck deshalb für heute verstärkte Kontrollmaßnahmen vor und in den Baumärkten und Gartencentern im Kreisgebiet angekündigt. Mitarbeiter des Ordnungsamtes werden unterwegs sein, die Polizei setzt mehrere Streifenwagen ein.

5455 Infizierte in Niedersachsen – 28 Corona-Tote in Wolfsburg

Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen