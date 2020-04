Trotz Corona-Krise – die Braunschweiger Tafel öffnet wieder

Braunschweig. Die vorübergehende Ausgabestelle in der Beethovenstraße 2 (TU-Mensa 2) ist jeweils am Dienstag und Donnerstag von 13 bis 17 Uhr geöffnet.

Eine gute und ganz wichtige Nachricht für Braunschweig: Die Tafel öffnet wieder! Bedürftige Menschen können aufatmen: Nach der Corona-bedingten Schließung versorgt die Braunschweiger Tafel von der kommenden Woche an berechtigte Personen wieder mit Lebensmitteln.

Die vorläufige Schließung, wir berichteten, hatte eine riesige Lücke bei der Versorgung von Bedürftigen in Braunschweig entstehen lassen. Diese Lücke wollten die Tafel-Betreiber so schnell wie möglich wieder schließen.

Nach intensiven Gesprächen und Verhandlungen mit Helfern und Unterstützern – unter anderem von der Stadt Braunschweig (Kulturdezernentin Dr. Anja Hesse), der Braunschweiger Verkehrs-GmbH, der Öffentlichen Versicherung, TYPOGRAFIX und der Eventives GmbH – können Nicoline Leven und Bernd Assert vom Vorstand der „Braunschweiger Tafel e.V.“ jetzt den Erfolg vermelden: „Wir sind sehr dankbar, wieder für unsere Kunden da sein zu können. Damit zeigt sich, dass bürgerliches Engagement und Zusammenhalt in Braunschweig funktioniert – gerade in Krisen wie der aktuellen,“ so Bernd Assert.

„Wir versorgen aktuell rund 5000 Personen in etwa 1500 Haushalten mit Lebensmitteln. Diese Menschen verlassen sich auf uns und können das auch weiterhin tun“, so Assert. Um die erforderlichen hygienischen Standards zu gewährleisten, verlagert die Tafel vorübergehend ihren Standort.

Statt wie gewohnt in der Goslarschen Straße, können Berechtigte sich in der Mensa 2 der Technischen Universität (TU) in der Beethovenstraße 2 mit dem Lebensnotwendigen versorgen.

Erreichbar ist die neue Ausgabestelle für alle Berechtigten kostenlos (per Ausweis der Braunschweiger Tafel) mit der Braunschweiger Verkehrs-GmbH über die Straßenbahnlinien 2 und 3 (Haltestelle Ottenroder Straße bzw. Mozartstraße).

In den geraden Wochen werden Inhaber von gelben Karten bedient, in den ungeraden Wochen Inhaber von orangen Karten. Aufgabe und Ziel der Braunschweiger Tafel ist es, gespendete Lebensmittel an bedürftige Menschen und soziale Einrichtungen weiter zu leiten. Im Juni 1996 wurde die Braunschweiger Tafel als eine der ersten in Deutschland gegründet. Monatlich werden rund 80 Tonnen Lebensmittel verteilt. Über 700 Stunden wöchentliches ehrenamtliches Engagement ist dafür nötig.

