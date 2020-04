Um ein Einschleppen des Corona-Virus zu vermeiden, gelten in der Senioren-Residenz Grasleben strikte Regeln. Kontrolliert werden die Heime derzeit nicht von der Heimaufsicht.

Helmstedt. Die Seniorenhäuser im Kreis Helmstedt dürfen bis auf weiteres keine Bewohner mehr aufnehmen. So sollen sie vor dem Corona-Virus geschützt werden.

Heimaufsicht stellt in Helmstedt bisher keine Verstöße fest

Das verfügte der Landkreis und setzte damit eine Verordnung des Landes Niedersachsen um. Das hatte den Aufnahmestopp als Reaktion auf die gehäuften Todesfälle in Zusammenhang mit der Ausbreitung des Corona-Virus in verschiedenen Seniorenhäusern in Niedersachsen verhängt. Allerdings gibt es Ausnahmen.

Einrichtungen, in denen neue Bewohner 14 Tage lang von den übrigen Bewohnern separiert in Quarantäne untergebracht werden, sind nach der Verordnung nicht vom Aufnahmestopp betroffen. Das gilt demnach auch für Häuser, die Patienten aus dem Krankenhaus in solitäre Kurzzeitpflege oder zur Rehabilitation übernehmen, wenn sie speziell für eben diese Funktion und entsprechend ermächtigt sind. Und selbst hier spricht der Erlass von Ausnahmen: Betreiber könnten diese beim zuständigen Gesundheitsamt beantragen.

Besucher sind nicht erlaubt

Außerdem begrenzt die Verfügung das Betreten und Besuchen von Räumen der Einrichtungen ausdrücklich auf zugelassene Fachkräfte mit wenigen Ausnahmen, etwa Geistliche, Ärzte und Bestatter.

Tagespflegeeinrichtungen mussten, wie viele soziale Einrichtungen, zunächst ihren Betrieb einstellen. Der neue Erlass erlaubt den Betrieb ab sofort unter bestimmten Voraussetzungen wieder, und zwar dürfen „... im Einzelfall Nutzerinnen und Nutzer der Tagespflegeeinrichtungen in die Notbetreuung aufgenommen werden, für die eine fehlende Betreuung in der Tagespflege aufgrund eines besonders hohen Pflege- oder Betreuungsaufwandes eine gesundheitliche Schädigung zur Folge hätte oder, die einer ärztlich verordneten Behandlungspflege bedürfen, die nicht durch pflegende Angehörige oder den ambulanten Pflegedienst sichergestellt werden kann.“

Grundsätzlich halten sich die Betreiber von Senioreneinrichtungen im Landkreis offenbar an die allgemein verschärften Regeln, um ein mögliches Einschleppen des Virus in ihre Häuser zu verhindern. Das zumindest geht aus einer Antwort des Landkreises auf Anfrage unserer Zeitung hervor.

Schutzkleidung ist knapp

Schutzkleidung sei, wie in allen Bereichen, Mangelware, insbesondere fehlten FFP 2 Masken, also spezielle Masken. Allerdings würden sich die Einrichtungen noch mit dem Bestand behelfen, so Kreis-Pressesprecher Andreas Jünemann. Weiter schreibt er: „Die Pflegeheime im Landkreis Helmstedt haben sich am Hygienesiegel beteiligt und sind somit geschult und sehr vertraut mit den Hygienerichtlinien und stehen auch im engen Kontakt und Austausch mit der Gesundheitsaufsicht des Gesundheitsamtes.“ Der Heimaufsicht seien bislang keine Regelverstöße bekannt. Jedoch verzichtet die Heimaufsicht derzeit auf Regelprüfungen, und selbst anlassbezogene Prüfungen unterliegen demnach einer gründlichen Risikoabwägung.

Nachdem bereits der DRK-Kreisverband als Träger mehrere Häuser im Landkreis Helmstedt erklärte, sich strikt an die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) und die Verordnungen des Landkreises zu halten, betonte eine Sprecherin der Alloheim-Senioren-Residenzen als Betreiber der Residenz in Grasleben: Alle Mitarbeiter seien erneut auf die Einhaltung der Hygienevorschriften geschult worden. Zudem gelte ein generelles Besuchsverbot mit Ausnahmen in absoluten Notfällen.

Laut der letzen Meldung für den Kreis Helmstedt sind bis Donnerstag 76 Menschen im Kreisgebiet als Corona-Infizierte offiziell bestätigt gewesen. 23 gelten als wieder genesen.